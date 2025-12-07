Νετανιάχου: Στα τέλη του μήνα θα συζητήσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα με τον Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά.
  • Ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης σημαντικών ζητημάτων, όπως η ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας.
  • Στα τέλη του μήνα, ο Νετανιάχου θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την εφαρμογή αυτής της φάσης του σχεδίου ειρήνευσης.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νετανιάχου: Στα τέλη του μήνα θα συζητήσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα με τον Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου: AP

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά, εφιστώντας την προσοχή σε αρκετά σημαντικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι θα διεξάγει σημαντικές συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του μήνα, σχετικά με τη διασφάλιση επίτευξης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης.

19:21 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

