Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Νίκαιας – Αποκλεισμός των φορτηγών στον Προμαχώνα

«Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

«Τα μπλόκα σε όλη την χώρα στριμώχνουν την κυβέρνηση, χρειάζεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας». Αυτό ήταν το μήνυμα της Συνέλευσης του μπλόκου Νίκαιας που έγινε σήμερα (07/12) το μεσημέρι της Κυριακής ανάμεσα στα χιλιάδες τρακτέρ που εδώ και μια εβδομάδα έχουν παραταχθεί στην ΠΑΘΕ, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας» σημείωσε εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Πρόσθεσε πως «δεν βγήκαμε στο δρόμο για τα χρωστούμενα, βγήκαμε εδώ για το μέλλον μας. Βγήκαμε για τα αιτήματα μας, όπως συλλογικά τα αποφασίσαμε μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας αιτήματα που μπορούν να μας δώσουν προοπτική για το σήμερα και για το αύριο, να συνεχίσουμε να παράγουμε, να καλλιεργούμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για όλο το λαό».

Ξεκαθάρισε πως «είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον αγώνα να τον πάμε μέχρι τέλους». Έτσι, μέσα σε μαχητικό κλίμα και με την ορμή των χιλιάδων τρακτέρ, των δεκάδων μπλόκων που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Συγκεκριμένα:

Την Δευτέρα 8 Δεκέμβρη αποφασίστηκε το κλείσιμο παραδρόμων γύρω από το μπλόκο τις ώρες 5 μ.μ με 7 μ.μ..

Την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 10 π.μ., αγρότες από τα τρία μεγαλειώδη μπλόκα της Θεσσαλίας μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση και προβάλλοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των ψαράδων.

Ενώ την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη, στις 5:30 μ.μ., οι αγρότες καλούν σε συγκέντρωση στο μπλόκο όλα τα σωματεία και τους φορείς του νομού Λάρισας για να εκφραστεί ακόμη πιο μαζικά η εργατική – λαϊκή αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα τους, να δυναμώσει η κοινή δράση.

Προμαχώνας: Μέχρι τις 18:00 ο αποκλεισμός των φορτηγών από τους αγρότες – Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα

Ουρά χιλιομέτρων με φορτηγά αυτοκίνητα έχει σχηματιστεί στο δρόμο για τον Προμαχώνα από τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού από αγρότες και κτηνοτρόφους των Σερρών.

Η οργανωτική επιτροπή των αγροτών αποφάσισε ο αποκλεισμός του τελωνείου για τα φορτηγά να ισχύσει μέχρι τις 18:00.

Στον κυκλικό κόμβο στο Κάστρο, οι αγρότες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς, καθώς έσπασαν τον κλοιό και ισοπέδωσαν τα προστατευτικά στηθαία.

Σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας, περίπου 50 τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή, περίμεναν να ενσωματωθούν με τον κύριο όγκο των αγροτικών μηχανημάτων που κατευθυνόταν από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, την Αλίαρτο και τα Βάγια. Εκεί σχηματίστηκε οι Βοιωτοί αγρότες σχημάτισαν δεύτερο μπλόκο. Οι αγρότες επέλεξαν συμβολικά να προπορευτεί της πομπής των τρακτέρ μία νεκροφόρα.

Μπλόκο και στην Αταλάντη – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Από αργά το μεσημέρι της Κυριακής, τα μπλόκα των αγροτών στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας αυξήθηκαν κατά ένα.

Οι αγρότες του Δήμου Λοκρών αποφάσισαν να επισπεύσουν κατά μία μέρα τις κινητοποιήσεις τους και ανέβηκαν στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όσο διαρκεί το κλείσιμο της εθνικής οδού στην Αταλάντη:

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, τα οχήματα θα εκτρέπονται στον δυτικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ), όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, τα οχήματα θα εκτρέπονται στον δυτικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ), όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Σε κομβικά σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας τα αγροτικά μπλόκα

Σε τρία σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τα αγροτικά μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Πέρα από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από σήμερα το μεσημέρι στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές μετακινήσεις.

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται και τα σημεία αποκλεισμού να πολλαπλασιάζονται, οι μετακινήσεις στο μεγάλο οδικό άξονα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι αγρότες προαναγγέλλουν και αποφασιστικότητα αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.