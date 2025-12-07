Βελόπουλος από Μάλγαρα: Η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα – Η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα, δηλώνοντας χαρούμενος για την ενότητα των αγροτών και τη στήριξη της κοινωνίας στο αγροτικό κίνημα.
  • Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση «θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε στην αγροτική οικονομία», κατηγορώντας την για κλοπή χρημάτων των τίμιων αγροτών.
  • Η Ελληνική Λύση καταθέτει άμεσα τροπολογία για άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, καλώντας όλα τα κόμματα να την υπερψηφίσουν.
Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Έχω να πω δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος κι ευτυχισμένος, γιατί είδα ότι, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι αγρότες είναι ενωμένοι. Το δεύτερο, κι αυτό σημαντικό, είναι ότι η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα», δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εάν η κοινωνία, όπως στηρίζει το αγροτικό κίνημα και οι αγρότες μαζί δεν διασπαστούν, τότε αυτή η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε στην αγροτική οικονομία. Είναι απαράδεκτο, και το λέω ευθέως, να περιμένουν οι Έλληνες δύο γιατροί και ένας δημοσιογράφος να ξέρουν από αγροτιά, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία. Δεν ξέρουν και τα έκαναν μαντάρα. Και το χειρότερο, κατέκλεψαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών. Να δώσουν πίσω τα λεφτά τώρα, όσα έκλεψαν, και να τιμωρηθούν οι κλέφτες, όχι οι απλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι».

 

«Τροπολογία για άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων καταθέτει άμεσα» ανακοίνωσε επίσης η Ελληνική Λύση.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Ζητούμε από όλα τα κόμματα της βουλής αλλά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πράξουν το αυτονόητο και να την υπερψηφίσουν. Ας αφήσουμε τις δήθεν “κομματικές διαφορές”: Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι μελισσοκόμοι ενώνουν τους Έλληνες».

Παράλληλα η Ελληνική Λύση σημειώνει: «Χειροπέδες στα τρωκτικά και τις ακρίδες που έφαγαν τα λεφτά και όχι τους έντιμους, αγωνιζόμενους αγρότες».

15:44 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

15:44 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Παρέμβαση Σαμαρά για τους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης

15:13 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

15:13 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αυγή: Παραιτήθηκε ο διευθυντής μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα – «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

14:33 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

14:33 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Στα τελευταία μηνύματα του κ. Μητσοτάκη όλα πάνε «μια χαρά», αλλά οι βοσκοί κλαίνε για τα χαμένα τους κοπάδια

13:17 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

13:17 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Καμμένος: Αν ο χώρος δεν καλύπτεται, θα επιστρέψω στην πολιτική – Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα

