Βελόπουλος από Μάλγαρα: Η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα – Η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε

Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Έχω να πω δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος κι ευτυχισμένος, γιατί είδα ότι, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι αγρότες είναι ενωμένοι. Το δεύτερο, κι αυτό σημαντικό, είναι ότι η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα», δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εάν η κοινωνία, όπως στηρίζει το αγροτικό κίνημα και οι αγρότες μαζί δεν διασπαστούν, τότε αυτή η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε στην αγροτική οικονομία. Είναι απαράδεκτο, και το λέω ευθέως, να περιμένουν οι Έλληνες δύο γιατροί και ένας δημοσιογράφος να ξέρουν από αγροτιά, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία. Δεν ξέρουν και τα έκαναν μαντάρα. Και το χειρότερο, κατέκλεψαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών. Να δώσουν πίσω τα λεφτά τώρα, όσα έκλεψαν, και να τιμωρηθούν οι κλέφτες, όχι οι απλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι».

Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι! Μόνο ενωμένοι οι αγρότες και η κοινωνία θα τιμωρήσουμε την κυβέρνηση της ΝΔ για τα εγκλήματα που έχει κάνει για την αγροτική οικονομία! Μόνο έτσι θα πέσει ο Μητσοτάκης! #Βελοπουλος #Αγροτες #Μπλοκα #Μαλγαρα pic.twitter.com/iCUEwp0oqz — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) December 7, 2025

«Τροπολογία για άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων καταθέτει άμεσα» ανακοίνωσε επίσης η Ελληνική Λύση.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Ζητούμε από όλα τα κόμματα της βουλής αλλά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πράξουν το αυτονόητο και να την υπερψηφίσουν. Ας αφήσουμε τις δήθεν “κομματικές διαφορές”: Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι μελισσοκόμοι ενώνουν τους Έλληνες».

Παράλληλα η Ελληνική Λύση σημειώνει: «Χειροπέδες στα τρωκτικά και τις ακρίδες που έφαγαν τα λεφτά και όχι τους έντιμους, αγωνιζόμενους αγρότες».