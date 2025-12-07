Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη – «Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει με κάθε δυνατό τρόπο»

Στην υπόθεση του revenge porn για την οποία κατηγορούνται δύο άνδρες σε βαθμό κακουργήματος, αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη που τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ήθελε να εξευτελίσει με κάθε δυνατό τρόπο την Ιωάννα Τούνη ως μία φθηνή γκόμενα, τρόπαιο, με την οποία ήρθε σε συνουσία και είναι τόσο μάγκας και χαίρεται τόσο πολύ που κοιτάει την κάμερα, κάνει γκριμάτσες, χαμογελάει στο συνεργό του και συνεχίζει. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα βγαίνουν και δηλώνουν θύματα αυτής της υπόθεσης και στο τέλος θα φτάσουμε να πρέπει να ζητήσω εγώ αυτή τη συγγνώμη που τόσα χρόνια περιμένω. Γιατί μιας και αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν θύματα, μάλλον εγώ θα είμαι ο θύτης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να αιτιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα» τονίζει σε νέο βίντεο που ανέβασε στα social media με αφορμή τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση revenge porn, μέσω του δικηγόρου τους.

Αναλυτικά όσα λέει η Ιωάννα Τούνη:

«Ακόμα ένα βίντεο, λοιπόν, για ένα συμβάν, το οποίο με πληγώνει πραγματικά βαθιά, μια υπόθεση που κανονικά καθόλου δεν θέλω να αναμοχλεύω αλλά πραγματικά αναγκάζομαι, γιατί νιώθω ότι οι ισχυρισμοί που έχω ακούσει από την άλλη πλευρά, απ’ τους δικηγόρους δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι χωρίς την άδειά μου και παρά τη θέλησή μου και παρά τη γνώση μου με έβγαλαν βίντεο και έπειτα το διένειμαν σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά για ποιο βίντεο μιλάω.

Οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτοί έχουν βγει και έχουν κάνει τους εξής πολύ προκλητικούς ισχυρισμούς, τους οποίους πραγματικά δεν μπορώ να αφήσω έτσι και να μην σχολιάσω, καθώς όλο αυτό αφορά τη ζωή μου, τον ψυχισμό μου και την αξιοπρέπειά μου. Η πλευρά του κατηγορούμενου, λοιπόν ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια του βίντεο, όταν ο ίδιος γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει το φλας που πέφτει πάνω του, από απόσταση πάρα πολύ κοντινή, λιγότερη από 2 μέτρα, κοιτάει το φλας και χαμογελάει, και συνεχίζει την πράξη, και κάνει γκριμάτσες και κάθε είδους χειρονομίες προς τον συνεργό του και κολλητό του, ο οποίος τραβάει εν αγνοία μου το βίντεο, ενώ βρίσκομαι σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και δεν καταλαβαίνω τίποτα, και μάλιστα οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει από το ίδιο βράδυ, το ίδιο συμβάν, με δείχνουν λιπόθυμη στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου.

Η πλευρά του κατηγορούμενου, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, ότι είδε απλά ένα φως ο κατηγορούμενος, μάλλον από τον Θεό ερχόμενο, από κάποιον παράλληλο σύμπαν, και γύρισε το πρόσωπό του και χαμογέλασε λέει πάνω στη στιγμή της απόλαυσης της πράξης. Ο τύπος κοιτάει την κάμερα, έχει eye contact με τον συνεργό του και τον άνθρωπο που είναι πίσω από την κάμερα, η απόσταση είναι απόλυτα κοντινή. Κοιτάει ξεκάθαρα, χωρίς καμία αμφιβολία. Πιστεύω ότι ούτε ένα τετράχρονο παιδάκι δεν μπορεί να πιστέψει το συγκεκριμένο ψέμα. Είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βρεθεί στη μέση του πουθενά, σε μία μαύρη ερημιά, με φλας, ο κολλητός του τραβάει μπροστά στα μούτρα του βίντεο όλη την πράξη, ο ίδιος κοιτάει την κάμερα, γελάει στην κάμερα, κάνει χειρονομίες στην κάμερα και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια, μιλάμε ότι είμαστε πλέον σχεδόν 9 χρόνια μακριά, από το 2017 που έγινε όλο αυτό το περιστατικό.

Αντί αυτός ο άνθρωπος να ‘ρθει κάποια στιγμή και να ζητήσει απλά μία συγγνώμη για όλες αυτές τις πράξεις του, οι οποίες με στιγμάτισαν, οι οποίες μου στοίχισαν την αξιοπρέπειά μου, τον ψυχισμό μου, οι οποίες είχαν κάθε σκοπό να με διασύρουν στο πανελλήνιο, ο κατηγορούμενος λοιπόν βγαίνει και λέει ότι είδε ένα φως απ’ το υπερπέραν και ότι απλά γύρισε κατά λάθος το κεφάλι του και κοιτούσε την κάμερα. Αφήνω εδώ μία τελεία. Και συνεχίζει λοιπόν ο κατηγορούμενος, θέλοντας να θυματοποιήσει τον εαυτό του, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, ο κατηγορούμενος και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο συνεργός του που τραβούσε το βίντεο, που είναι και κολλητός φίλος του, ισχυρίζονται φυσικά ότι είναι τα θύματα σε αυτή την υπόθεση.

Και το δεύτερο επιχείρημά τους λοιπόν είναι στο ότι “μα γιατί να δείξουμε το βίντεο αυτό εμείς στο πανελλήνιο αφού φαίνεται το πρόσωπο του δράστη, του κατηγορούμενου στην προκειμένη;”. Εξαρχής λοιπόν η μαγνητοσκόπηση του συγκεκριμένου βίντεο από τον κατηγορούμενο και το συνεργό του, παρά τη θέλησή μου, εν αγνοία μου, είχε ξεκάθαρα ως στόχο τι ακριβώς; Να φανεί φυσικά ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε σε ερωτική επαφή μαζί μου, να φανεί ο τρόπος με τον οποίο με ξεφτίλισε ερωτικά.

Όλα αυτά θίγουν, πληγώνουν, μειώνουν, μηδενίζουν με κάθε τρόπο μόνο εμένα, τη γυναίκα, ως θύμα ενώ απεναντίας στον άντρα δίνουν και τα ρέστα, “μπράβο σου για την γκόμενα με την οποία πήγες”. Αυτό ακριβώς φυσικά ήθελε να πετύχει ο κατηγορούμενος, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο έβαλε τον κολλητό του να τραβάει βίντεο. Ένα βίντεο που υπήρχε μονάχα σε ένα κινητό, το δικό του και του κολλητού του. Και με κοινή συναίνεση και των δύο, οι οποίοι και οι δύο, ο ένας γνώριζε ότι τραβάει και ο άλλος κοιτάει την κάμερα και γνώριζε ότι βγαίνει βίντεο. Χαμογελάει στο βίντεο, έχει κάθε γνώση, έχει κάθε συναίσθηση, ξέρει απόλυτα καλά το τι ακριβώς κάνει και ξέρει πολύ καλά πού θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το βίντεο και για ποιο λόγο.

Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ήθελε να εξευτελίσει με κάθε δυνατό τρόπο την Ιωάννα Τούνη ως μία φθηνή γκόμενα, τρόπαιο, με την οποία ήρθε σε συνουσία και είναι τόσο μάγκας και χαίρεται τόσο πολύ που κοιτάει την κάμερα, κάνει γκριμάτσες, χαμογελάει στο συνεργό του και συνεχίζει. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα βγαίνουν και δηλώνουν θύματα αυτής της υπόθεσης και στο τέλος θα φτάσουμε να πρέπει να ζητήσω εγώ αυτή τη συγγνώμη που τόσα χρόνια περιμένω. Γιατί μιας και αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν θύματα, μάλλον εγώ θα είμαι ο θύτης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να αιτιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα. Τα συμπεράσματα πραγματικά δικά σας.

Εγώ οφείλω να μη σιωπήσω σε όλον αυτόν τον αγώνα που δίνω, ο οποίος αγώνας πραγματικά, το λέω και το ξαναλέω, και με όλο μου το είναι θα το στηρίζω μέχρι τέλους… Ο αγώνας αυτός είναι για κάθε γυναίκα, γιατί στις αισχρολογίες και τα ψέματα που συναντάει κάθε γυναίκα η οποία βρίσκεται στη θέση μου και ακούει τόσο σαθρά επιχειρήματα, τα οποία αν δεν θα μπορέσω να αντικρούσω εγώ, που θεωρητικά έχω έναν δημόσιο λόγο και βγαίνω σήμερα και μιλάω στην κάμερα, που έχω δόξα τω Θεώ πλέον τη δυνατότητα να έχω τους οικονομικούς πόρους και να πάρω έναν καλό δικηγόρο να με εκπροσωπήσει και να μπορέσει να αναδείξει την πραγματικότητα, μία γυναίκα η οποία δεν έχει τίποτα απ’ όλα αυτά, τι θα κάνει;

Και ο οποιοσδήποτε δράστης κάνει κάτι τόσο σοβαρό και αισχρό, κάνει ένα τέτοιο κακούργημα, το οποίο καταστρέφει ζωές, το οποίο οδηγεί γυναίκες μέχρι και στην αυτοκτονία… Βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και δηλώνουν θύματα. Τα θύματα. Τι πρέπει να κάνουν; Ποια φωνή έχουν; Και ποια δικαιοσύνη δικαιούται μία γυναίκα, η οποία έχει βρεθεί σε όλη αυτή τη θέση, έχει ζήσει όλη αυτή εδώ την κατακραυγή, έχει ζήσει την απόλυτη εξαθλίωση, έχει γίνει δακτυλοδεικτούμενη και μετά από τόσο καιρό, αντί να ακούσει μία συγγνώμη, ακούει ξεκάθαρα τους δράστες να δηλώνουν θύματα. Πραγματικά, χάνω πάσα ιδέα κάθε μέρα. Αλλά δεν θα τα παρατήσω. Και μέχρι τέλους, θα φωνάζω την αλήθεια. Πραγματικά, για εμένα και για όλες τις γυναίκες εκεί έξω που έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο. Εύχομαι απλά, έστω και αργά, να αποδοθεί δικαιοσύνη».