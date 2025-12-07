Ιωάννα Τούνη για τον γιο της: «Ο Πάρης είναι στην Αθήνα – Είμαι μόνη σπίτι, ήδη μου λείπει πολύ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Στην Αθήνα με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης.

Η γνωστή Influencer και επιχειρηματίας περνάει χρόνο χωρίς τον μονάκριβό της δίνοντας προτεραιότητα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ωστόσο εξομολογήθηκε μέσα από ένα Insta Story ότι ο μικρός της, της λείπει πολύ.

«Ο Πάρης είναι Αθήνα και από χθες είμαι μόνη σπίτι… Και κάπως πολύ ΑΔΕΙΑ και ήσυχα όλα… ήδη μου λείπει πολύ… Αλλά από την άλλη από χθες πρόλαβα να κάνω ξεκαθάρισμα όλη την ντουλάπα μου… Βρήκα χρόνο να βγάλω ρούχα, παπούτσια και πράγματα που δεν χρειάζομαι, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι και αχρησιμοποίητα… Και συζητάω με τις κολλητές μου μήπως κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο bazaar για καλό σκοπό και να δώσουμε όλα τα έσοδα σε κάποιο ίδρυμα που τα έχει ανάγκη!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

