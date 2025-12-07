Αλγερία: 14 νεκροί και 34 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, χθες Σάββατο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι αναποδογύρισε στη νότια Αλγερία, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν λεωφορείο πράσινου χρώματος που έχει ανατραπεί, βρίσκεται με την οροφή στο έδαφος, κοντά στον δρόμο στην κοινότητα Τιμπελμπάλα, κάπου 400 χιλιόμετρα νότια από την Μπασάρ, στον Νότο.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο που συνδέει την Μπασάρ με την Τιντούφ, στο νότιο άκρο της Αλγερίας.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τη «θλίψη» του για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο στην Αλγερία από την 15η Αυγούστου, όταν λεωφορείο έπεσε σε ποταμό κοντά στο Αλγέρι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 επιβαίνοντες σ’ αυτό.

 

