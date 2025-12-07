Εύβοια: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε δέντρο – Μία τραυματίας – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εύβοια, τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου στην περιοχή Κοκινομηλιά του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να προσκρούσει σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική και η αστυνομία. Στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Ιστιαίας.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

Εύβοια, τροχαίο

Εύβοια, τροχαίο

 

