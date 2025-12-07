ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στην πορεία μνήμης για τον Γρηγορόπουλο: «Ακραία επιχείρηση καταστολής – Η κυβέρνηση φοβάται τη νέα γενιά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Για «ακραία επιχείρηση καταστολής» κάνει λόγο  σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τη στάση και τις επιχειρησιακές κινήσεις της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων μνήμης για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία.

Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλ. Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο».

