Θοδωρής Μαραντίνης: «Επικοινωνούμε αρκετά με τα παιδιά μου – Κάνουν την επανάστασή τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα»

Καλεσμένος στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τα παιδιά του και το πόσο προσπαθεί να είναι δίπλα τους.

«Ο ένας μου γιος είναι φουλ εφηβεία κι ο άλλος προεφηβεία. Είναι πολύ καλά παιδιά με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ο στόχος μου είναι αυτός και νομίζω ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο σημείο να είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές, παρά τη δυσκολία που έχει η δουλειά μου με τα ωράρια. Έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια να είμαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί τους σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι σίγουρα δεν ντρέπονται. Κι οι δυο τους είναι περήφανοι για τους γονείς τους», εξομολογήθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης.