Θοδωρής Μαραντίνης: «Επικοινωνούμε αρκετά με τα παιδιά μου – Κάνουν την επανάστασή τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Θοδωρής Μαραντίνης
Φωτογραφία: thodorismarantinis_official/ Instagram

Καλεσμένος στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τα παιδιά του και το πόσο προσπαθεί να είναι δίπλα τους.

«Ο ένας μου γιος είναι φουλ εφηβεία κι ο άλλος προεφηβεία. Είναι πολύ καλά παιδιά με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ο στόχος μου είναι αυτός και νομίζω ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο σημείο να είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές, παρά τη δυσκολία που έχει η δουλειά μου με τα ωράρια. Έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια να είμαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί τους σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι σίγουρα δεν ντρέπονται. Κι οι δυο τους είναι περήφανοι για τους γονείς τους», εξομολογήθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να κάνετε το καλύτερο σεξ της ζωής σας στην εμμηνόπαυση – Οι 7 κανόνες που προτείνει ειδικός

Ξηρά χέρια από το κρύο: Ποιες οι αιτίες και πώς να αντιμετωπίσετε το σκασμένο δέρμα φυσικά

Βουλή: Κατατέθηκαν οι συμβάσεις για Εγνατία, Καστέλλι, Αττική Οδό – Τι προβλέπεται

ΕΕ: Γιατί πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: H απελπισμένη έκκληση του πατέρα της από το κρεβάτι του νοσοκομείου – «Έλα να σε δω μια φορά ακόμα πριν πεθάνω»

Ο βαριά άρρωστος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη του, ικετεύ...
22:23 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου, τόσο στο τραγούδι όσο και στην παρουσίαση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN έκανε η Ελένη Χατζίδου, η οποία μί...
20:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Στέλιος Μάινας: Η εξομολόγηση για τη σχέση με τους γονείς του – «Με τον πατέρα μου βλεπόμασταν με αποστάσεις»

Για τον πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη σχέση που έχει αναπτύξ...
17:22 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ζαρίφη: Δεν μου αρέσει ο γάμος – Επειδή θέλετε να πάτε καλεσμένοι, πρέπει εγώ να παντρευτώ;

Την Κατερίνα Ζαρίφη υποδέχτηκε στο πλατό του “Χαμογέλα και πάλι” η Σίσσυ Χρηστίδου...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»