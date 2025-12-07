Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 23 νεκροί έπειτα από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο – Τουρίστες ανάμεσα στα θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ινδία, Φωτιά,
πηγή: Times of India

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, όπως ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι.

Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σάβαντ.

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.

 

 

00:53 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

23:39 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

22:55 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

21:59 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

