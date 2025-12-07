Περιπέτεια για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη – Η καταδίωξη στο βουνό και η παρέμβαση της αστυνομίας

Στιγμές αγωνίας έζησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όταν ακολούθησε εναλλακτική διαδρομή για τον προορισμό της, λόγω των μπλόκων των αγροτών στην Εθνική Οδό.

Όπως περιέγραψε σε Insta Story που ανέβασε, βρέθηκε στη μέση του πουθενά όταν ένα πολιτικό αυτοκίνητο με δύο άνδρες άναψε φάρο και της έκανε σήμα να σταματήσει αλλά δεν έφερε εμφανή σήμανση της Αστυνομίας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη κάλεσε το 100 όμως δεν είχε σήμα στο σημείο και το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται πίσω της κάτι που την τρομοκράτησε.

«Εγώ το μόνο που ζήτησα ήταν να πάω κάπου να ξεκουραστώ 2 ημέρες μετά από όσα έχω περάσει το τελευταίο διάστημα (ξέρω εγώ και δεν αφορά κανέναν). Ζήτησα λοιπόν από το φίλο μου τον Χρύσανθο που έχει ταξιδιωτικό γραφείο να μου τα κανονίσει όλα αυτός γιατί δεν είχα το χρόνο ούτε αυτό να κάνω Του είπα θέλω ένα κοντινό προορισμό σε βουνό με σπα.

Με εξυπηρέτησε άψογα και μάλιστα με ενημέρωσε ότι για να φτάσω εδώ που είμαι ότι πρέπει να πάω από άλλο δρόμο διότι οι αγρότες έχουν κλείσει την εθνική οδό στο σημείο που θα έβγαινα.

Οπότε πήγα από έναν επαρχιακό δρόμο και ξαφνικά ξεκίνησε μία καταδίωξη με ένα πολιτικό αυτοκίνητο της αστυνομίας με 2 άνδρες μέσα!

Είμαι στη μέση του πουθενά μου ανάβουν φάρο, κόβω, βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και τους λέω είναι δυνατόν να σταματήσω ενώ δεν είσαι περιπολικό απλά έχεις ένα φάρο και είμαι στην ερημιά του Θεού;

Φεύγω και αμέσως καλω το 100 να επιβεβαιώσω την πινακίδα τους και ότι είναι πραγματικοί αστυνομικοί, αλλά επειδή ήμουν στα βουνά χανόταν το σήμα, συνέχισαν καταδίωξη χωρίς ιλιγγιώδη ταχύτητα, μάλιστα ήμασταν πιο κάτω κι απ’ το όριο για να δείξω ότι δεν έχω σκοπό να φύγω αν είναι όντως αστυνομικοί.

Μετά το τρίτο τηλεφώνημα αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει καθόλου σήμα και κάλεσα πολύ γρήγορα το 112 όπου επιτέλους ακούν την πινακίδα και εκείνη τη στιγμή επειδή πήγαινα πολύ σιγά δεν έτρεχα με προσπέρασαν μπήκαν μπροστά έκλεισαν τον δρόμο.

Σταματάω κατευθείαν βάζω όπισθεν, αφήνω απόσταση, βγάζω το κεφάλι μου και τα χέρια με το τηλέφωνο από το παράθυρα και τους λέω μην πλησιάσετε, δείτε μιλάω με την αστυνομία για να μου επιβεβαιώσουν την πινακίδα σας και ότι είστε πραγματικοί αστυνομικοί!

Οι άνθρωποι ήταν άψογοι. Αντιλήφθηκαν την ανησυχία και τον φόβο μου! Έκαναν άψογα τη δουλειά τους δεν έτρεξαν προς εμένα να με τρομοκρατήσουν και εκεί κατάλαβα ότι όντως είναι αστυνομικοί!

Πάρα πολύ γρήγορα το 112 σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία μου επιβεβαίωσαν ότι είναι πραγματικοί αστυνομικοί και κατευθείαν πήγα προς εκείνους όπου τους ζήτησα συγνώμη αλλά και την κατανόηση τους διότι είναι πολιτικό αυτοκίνητο που δεν φαίνεται με τίποτα για αστυνομία και ήμουνα στη μέση του πουθενά χωρίς ψυχή τριγύρω ούτε καν φωτισμός στο δρόμο!

Μου έκαναν τον τυπικό έλεγχο, όλα ήταν όπως πρέπει, και ειλικρινά άψογοι αστυνομικοί με αντίληψη και κατανόηση δεδομένης της κατάστασης», περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.