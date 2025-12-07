«Βόμβες» από τον Σαλάχ: «Ξαφνικά δεν έχω καμία σχέση με τον προπονητή, νιώθω ότι η Λίβερπουλ με πετάει» – BINTEO

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ απασφάλισε μετά τη νέα απώλεια της Λίβερπουλ με τη Λιντς (3-3), που αποτέλεσε το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο δεν ξεκίνησε βασικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, νιώθω πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα γι’ αυτή την ομάδα, όλοι το έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρυσι. Δεν ξέρω γιατί είμαι στον πάγκο. Νιώθω ότι το κλαμπ με πετάει κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Έτσι νιώθω. Έχω πει πολλές φορές ότι έχω μία καλή σχέση με τον προπονητή, ξαφνικά δεν έχουμε καμία, δεν ξέρω γιατί.

Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα, να είμαι ειλικρινής. δεν ξέρω γιατί συμβαίνει συνέχεια αυτό σε μένα. “Πετάμε τον Μο κάτω από τις ρόδες”, γιατί αυτός είναι το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι είμαι εγώ το πρόβλημα.

Πήρα τη μητέρα μου χθες, δεν ήξερα ότι δεν θα παίξω, το ξέρετε αυτό. Της είπα να έρθει στο ματς με την Μπράιτον, δεν έχει σημασία αν παίζω ή όχι, θα το απολαύσω. Θα δούμε τι θα γίνει, στο μυαλό μου θα το απολαύσω όπως και να ‘χει γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ματς είναι στο Άνφιλντ, θα είναι το αντίο μου πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής».