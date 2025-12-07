Τηλεθέαση 6/12: Κυριαρχία του «The Voice» στην prime time – Οι νικητές και οι ηττημένοι

  • Το The Voice κατέκτησε την πρώτη θέση στην prime time ζώνη του Σαββάτου (6/12), εξασφαλίζοντας 17,8% στο κοινό 18-54 και 22,4% στο γενικό σύνολο.
  • Ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στη δεύτερη θέση, με 10,1% στο δυναμικό κοινό και 13,1% στο γενικό σύνολο.
  • Τα «Akis Food Tour» και «The Roadshow» ισοφάρισαν στο γενικό σύνολο με 11,4%, ενώ οι «Τρομεροί Γονείς» και το «Hotel Elvira» σημείωσαν χαμηλότερες πτήσεις.
Την πρώτη θέση και μάλιστα με άνεση κατέκτησε στην prime time ζώνη του Σαββάτου (6/12) το The Voice. Το μουσικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ εξασφάλισε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, και συγκεκριμένα 17,8% στο κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον Εκατομμυριούχο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είχε 10,1%.

Το Akis Food Tour έφτασε το 9,8% και το RoadShow στο 8,9%. Η σειρά “Τρομεροί Γονείς” συγκέντρωσε 8,4% και το Hotel Elvira 6,8%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η “Παρέα” με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ (1,4%).

Παρόμοια είναι η εικόνα στο γενικό σύνολο, όπου το Voice κατέγραψε 22,4%, φτάνοντας σε τέταρτο ακόμη και το 28%. Ακολούθησε, ο “Εκατομμυριούχος” με ποσοστό 13,1% , ενώ οι ταξιδιωτικές εκπομπές του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Άκη Πετρετζίκη έδωσαν μάχη με ποσοστό 11,4% η καθεμία.

Πιο χαμηλές πτήσεις για τους  “Τρομεροί Γονείς” με τηλεθέαση 8,1% και δύο μονάδες πιο κάτω το Hotel Elvira, ενώ η ψυχαγωγική εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης έφτασε το 5,3%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 10,1%
Akis Food Tour – 9,8%
The Roadshow – 8,9%
Τρομεροί γονείς – 8,4%
Hotel Elvira – 6,8%
Παρέα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 22,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13,1%
Akis Food Tour – 11,4%
The Roadshow – 11,4%
Τρομεροί γονείς – 8,1%
Hotel Elvira – 6,1%
Παρέα – 5,3%

 

 

 

