Τηλεθέαση 6/12: Κυριαρχία του «The Voice» στην prime time – Οι νικητές και οι ηττημένοι

Την πρώτη θέση και μάλιστα με άνεση κατέκτησε στην prime time ζώνη του Σαββάτου (6/12) το The Voice. Το μουσικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ εξασφάλισε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, και συγκεκριμένα 17,8% στο κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον Εκατομμυριούχο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είχε 10,1%.

Το Akis Food Tour έφτασε το 9,8% και το RoadShow στο 8,9%. Η σειρά “Τρομεροί Γονείς” συγκέντρωσε 8,4% και το Hotel Elvira 6,8%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η “Παρέα” με τον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ (1,4%).

Παρόμοια είναι η εικόνα στο γενικό σύνολο, όπου το Voice κατέγραψε 22,4%, φτάνοντας σε τέταρτο ακόμη και το 28%. Ακολούθησε, ο “Εκατομμυριούχος” με ποσοστό 13,1% , ενώ οι ταξιδιωτικές εκπομπές του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Άκη Πετρετζίκη έδωσαν μάχη με ποσοστό 11,4% η καθεμία.

Πιο χαμηλές πτήσεις για τους “Τρομεροί Γονείς” με τηλεθέαση 8,1% και δύο μονάδες πιο κάτω το Hotel Elvira, ενώ η ψυχαγωγική εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης έφτασε το 5,3%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,6%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 10,1%

Akis Food Tour – 9,8%

The Roadshow – 8,9%

Τρομεροί γονείς – 8,4%

Hotel Elvira – 6,8%

Παρέα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 22,4%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13,1%

Akis Food Tour – 11,4%

The Roadshow – 11,4%

Τρομεροί γονείς – 8,1%

Hotel Elvira – 6,1%

Παρέα – 5,3%