Νετανιάχου: Ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – «Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι πιστεύει πως η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένει να σύντομα την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «οι ευκαιρίες για ειρήνη είναι κοντά» μετά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν τον Άξονα Αντίστασης του Ιράν τα τελευταία χρόνια σε πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και εναντίον της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ όταν τον συναντήσω αργότερα αυτόν τον μήνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει «πώς να τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα, επειδή αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διασφάλισης ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Γάζα και ενός διαφορετικού μέλλοντος για εμάς απέναντι στη Γάζα.

«Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος, όπως γνωρίζετε, την πρώτη φάση. Είμαστε σχεδόν σε αυτό το σημείο». Μετά την αναμενόμενη επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του Επιλοχία Ραν Γκβίλι, «σύντομα αναμένουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι αυτή η φάση θα είναι πιο δύσκολη.

Όπως σημείωσε, η τρίτη φάση θα είναι η «αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», κάτι που σημειώνει ότι «έγινε στη Γερμανία» μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Μιλώ με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες, αλλά όταν μιλάω με τον Μερτς, είναι μια ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση, ακόμα και όταν έχουμε διαφωνίες», ανέφερε ο Νετανιάχου.