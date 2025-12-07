Γρεβενά: Συνελήφθη 53χρονος ως μέλος συμμορίας με τηλεφωνικές απάτες – Είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», αναζητούνται οι 2 συνεργοί του 

Ύστερα από συντονισμένη και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας, συνελήφθη άμεσα χθες (06-12-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών 53χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, ο οποίος είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία 2 ακόμη συνεργών του, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα υπήρξαν καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι είχαν δεχθεί κλήσεις στο σταθερό τους τηλέφωνο από άγνωστο άνδρα, που παρίστανε τον γιατρό, ζητώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά, με το γνωστό πρόσχημα ότι στενό συγγενικό τους πρόσωπο, είχε τραυματισθεί και απαιτούνταν χρήματα για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν ότι είναι το εν λόγω συγγενικό πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια, προκειμένου να γίνει το αφήγημά τους ακόμη πιο πειστικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, συγκροτήθηκαν από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ειδικές ομάδες για τη συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό ατόμων, που θα παραλάμβαναν τα χρήματα από άτομα που τυχόν είχαν πειστεί.

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών εντόπισαν, σε περιοχή των Γρεβενών, τον 53χρονο αλλοδαπό.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών προέκυψε ότι ο ανωτέρω μετέβη στο σημείο προκειμένου να παραλάβει χρηματικό ποσό από 78χρονη ημεδαπή, που του είχαν υποδείξει οι συνεργοί του.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 μαχαίρια με μήκος λάμας 9 και 18 εκατοστών, αντίστοιχα, το χρηματικό ποσό των 1.790 ευρώ, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν 1- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 1 κινητό τηλέφωνο, ως μέσα τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών του συνεχίζεται.

