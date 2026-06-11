Εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για ολικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, με τα συμβόλαια Brent και WTI να σημειώνουν σημαντική αύξηση.

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Διεθνή Νέα

πετρέλαιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκοσμίως, ως απάντηση στις νέες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας τα 92,63 δολάρια.
  • Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκοσμίως, ως απάντηση στις νέες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ.

Το Ιράν προχωρά σε ολικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Αναφορές για ανταλλαγή πυρών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας τα 92,63 δολάρια.

Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς.

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