Τραμπ Τζούνιορ για Ουκρανία: Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Μπορεί οι ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποχωρήσει από τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση, είναι κεντρική φιγούρα του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν την αντίθεση κάποιων μελών της ομάδας του πατέρα του προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο ίδιος σχολίασε την πολιτική της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει, ενώ παράλληλα, κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Guardian, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες, κατά την άποψή του, αύξησαν την τιμή του πετρελαίου και επέτρεψαν στη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. «Η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι ότι περιμένουμε τη Ρωσία να χρεοκοπήσει – αυτό δεν είναι σχέδιο» δήλωσε.

Σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία του 2022, ο Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι μόνο τρία άτομα θεώρησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως κύριο ζήτημα. Επέμεινε ότι η εισροή ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα αποτελεί «πιο άμεσο και επικίνδυνο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ απ’ ό,τι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή τη Ρωσία.

Ερωτηθείς εάν ήταν πιθανό ο πατέρας του – ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει απλά, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών» αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.