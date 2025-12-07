Μυρτώ Αλικάκη: Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι νάρκισσοι και νιώθουν ότι οτιδήποτε είναι γύρω τους, τούς απειλεί

Enikos Newsroom

lifestyle

Μυρτώ Αλικάκη
Φωτογραφία: Instagram/myrtoalikaki_official

Στη “σχέση” που διατηρεί με τον χρόνο και τον ηλιακό ρατσισμό, που συχνά παρατηρεί στον καλλιτεχνικό χώρο, αναφέρθηκε η ηθοποιός Μυρτώ Αλικάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN.

Η Μυρτώ Αλικάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι έχω νιώσει ηλικιακό ρατσισμό στην επαγγελματική μου διαδρομή. Εντάξει, κινούμαι σε έναν χώρο που όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες ωστόσο υπάρχει μια πίεση για εμάς της γυναίκες. Νομίζω πως πλέον υπάρχει και για τους άνδρες πίεση όταν περνάει ο χρόνος».

«Εγώ έχω αποφασίσει για δικούς μου, προσωπικούς, λόγους να μην αγχώνομαι με τον χρόνο που περνάει, να το απολαύσω και να πάω παρακάτω».

«Πιστεύω ότι στη ζωή είναι καλό να αγκαλιάζουμε το νέο που έρχεται και το καινούργιο, να αφήνουμε χώρο στα νιάτα, να μαθαίνουμε από τους νέους ανθρώπους. Να μην τους νιώθουμε σαν απειλή αλλά σαν κάτι που μας εμπλουτίζει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι νάρκισσοι και νιώθουν ότι οτιδήποτε είναι γύρω τους τους απειλεί. Από τη φύση μου όμως, επειδή είμαι ήπιος χαρακτήρας, συνήθως το ξεπερνάει γρήγορα αυτό με τους ανθρώπους και δίνω γρήγορα το σήμα ότι δεν αποτελώ απειλή» πρόσθεσε.

 

