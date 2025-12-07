Σαρωνικός: Ταυτοποιήθηκε ο διαρρήκτης που είχε μπει στο δημαρχείο και… έφαγε τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία

Σύνοψη από το

  • Ταυτοποιήθηκε 39χρονος αλλοδαπός ως δράστης διάρρηξης στο Δημαρχείο Σαρωνικού, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2025.
  • Ο δράστης διέρρηξε παράθυρο, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, έθραυσε γυάλινη θύρα και αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο.
  • Κατά την παραμονή του στο Δημαρχείο, ο 39χρονος κατανάλωσε τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία, γεγονός που αναδεικνύει τη θρασύτητά του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ταυτοποιήθηκε ο… 39χρονος πεινασμένος διαρρήκτης που είχε μπει στις 29 Νοεμβρίου στο δημαρχείο Σαρωνικού, και εκτός από τις φθορές που προκάλεσε, έφαγε και τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 39χρονος, αφού διέρρηξε παράθυρο του κτιρίου, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και θραύση γυάλινης θύρας, ενώ αφαίρεσε και κινητό τηλέφωνο.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

