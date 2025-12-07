Σαρωνικός: Ταυτοποιήθηκε ο διαρρήκτης που είχε μπει στο δημαρχείο και… έφαγε τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία

Ταυτοποιήθηκε ο… 39χρονος πεινασμένος διαρρήκτης που είχε μπει στις 29 Νοεμβρίου στο δημαρχείο Σαρωνικού, και εκτός από τις φθορές που προκάλεσε, έφαγε και τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 39χρονος, αφού διέρρηξε παράθυρο του κτιρίου, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και θραύση γυάλινης θύρας, ενώ αφαίρεσε και κινητό τηλέφωνο.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.