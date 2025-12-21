Άγιος έρωτας: Ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα δυο τελευταία, συγκλονιστικά επεισόδια του 2025 της σειράς “Άγιος Έρωτας“.

Ο Μαρκόπουλος αθωώνεται, η Πετρούλα πεθαίνει, οι αδελφοί Παυλίδη βρίσκονται σε κίνδυνο, η μικρή Ελευθερία επιστρέφει στη Στέρνα και ένας φοβερός σεισμός καταστρέφει τα πάντα…

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 22/12

Ο Πέτρος και ο Στέφανος, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Νότας, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα και επικίνδυνη κατάσταση από τον Ιταλό λαθρέμπορο. Ο Κλεάνθης συμφιλιώνεται με τον Χάρη, ενώ η Πόπη και ο Γιάννος ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό μαζί με την Ελευθερία.

Η Χλόη, μαθαίνοντας από τον πατέρα Νικόλαο ότι η υγεία της Πετρούλας διαρκώς χειροτερεύει, αποφασίζει να της πει την αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Κυριάκου. Εν τω μεταξύ, η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή, καθώς ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του, μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν.

Την ίδια ώρα, ο Κλεάνθης προβαίνει σε μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να φέρει πίσω στη Στέρνα την Ελευθερία. Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου κι αυτός καταρρέει. Πριν «φύγει», όμως, η Πετρούλα, η Φανή ακούει μια συνομιλία μητέρας και γιου, που τη σοκάρει.

Τρίτη 23/12

Η Χλόη πληροφορείται το θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν.

Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.

Την ίδια στιγμή, «σπάνε τα νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει.

Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος…

Δείτε το trailer