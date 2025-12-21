Άγιος έρωτας: Ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα

Σύνοψη από το

  • Ο Παύλος αθωώνεται μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν, ενώ η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου.
  • Ο Κλεάνθης προβαίνει σε κίνηση απελπισίας για να φέρει πίσω την Ελευθερία, η οποία τελικά επιστρέφει στη Στέρνα με τον Γιάννο και την Πόπη.
  • Στην εκκλησία, καθώς ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν την Ελευθερία, ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα, προκαλώντας χάος στην πόλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα δυο τελευταία, συγκλονιστικά επεισόδια του 2025 της σειράς “Άγιος Έρωτας“.  

Ο Μαρκόπουλος αθωώνεται, η Πετρούλα πεθαίνει, οι αδελφοί Παυλίδη βρίσκονται σε κίνδυνο, η μικρή Ελευθερία επιστρέφει στη Στέρνα και ένας φοβερός σεισμός καταστρέφει τα πάντα…

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 22/12

Ο Πέτρος και ο Στέφανος, μετά  τον ξαφνικό θάνατο της Νότας, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα και επικίνδυνη κατάσταση από τον Ιταλό λαθρέμπορο. Ο Κλεάνθης συμφιλιώνεται με τον Χάρη, ενώ η Πόπη και ο Γιάννος ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό μαζί με την Ελευθερία.

Η Χλόη, μαθαίνοντας από τον πατέρα Νικόλαο ότι η υγεία της Πετρούλας διαρκώς χειροτερεύει, αποφασίζει να της πει την αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Κυριάκου. Εν τω μεταξύ, η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή, καθώς ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του, μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν.

Την ίδια ώρα, ο Κλεάνθης προβαίνει σε μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να φέρει πίσω στη Στέρνα την Ελευθερία. Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου κι αυτός καταρρέει. Πριν «φύγει», όμως, η Πετρούλα, η Φανή ακούει μια συνομιλία μητέρας και γιου, που τη σοκάρει.

Τρίτη 23/12

Η Χλόη πληροφορείται το θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν.

Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.

Την ίδια στιγμή, «σπάνε τα νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει.

Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος…

Δείτε το trailer

08:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

