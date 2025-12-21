e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως τις 24 Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους από αύριο

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον «χάρτη» πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 22-24 Δεκεμβρίου 2025, με συνολικά 1,2 δισ. ευρώ να καταβάλλονται σε 1,7 εκατ. δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 25,5 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και άδειες μητρότητας, ενώ ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει παροχές και εφάπαξ.
Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συνολικά, θα καταβληθούν 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των οργανισμών.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

