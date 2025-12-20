Βέλγιο: Άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στο προξενείο της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο του πολωνικού προξενείου στις Βρυξέλλες, ενώ έγραψαν και υβριστικά συνθήματα στην πρόσοψη του κτιρίου, έγινε σήμερα γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, «συνθήματα προφανώς πολιτικού χαρακτήρα, που στόχευαν την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου του προξενικού τμήματος της πρεσβείας της Πολωνίας στις Βρυξέλλες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάκιετζ Βέβιορ.

Έκτοτε, τα συνθήματα σβήστηκαν και οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα.

Όπως μετέδωσαν πολωνικά ΜΜΕ, στην είσοδο του προξενείου ρίχτηκε κόκκινη μπογιά και το έμβλημα της Πολωνίας, που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της εισόδου, υπέστη επίσης ζημιές.

Στην επιγραφή που αναφέρει πως το κτίριο στεγάζει το προξενείο, οι δράστες έγραψαν στα αγγλικά τη λέξη “killers” (δολοφόνοι).

Υβριστικά συνθήματα κατά του τείχους στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, όπως και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής Frontex, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Βαρσοβία και υπέρ του ανοίγματος των συνόρων, γράφτηκαν επίσης στην πρόσοψη.

Σύμφωνα με τη πολωνικό ραδιοφωνικό δίκτυο RMF FM, σε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγράφονται τρεις ή τέσσερις δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να προκαλούν ζημιές στο κτίριο, όπως και ένας άνθρωπος να βιντεοσκοπεί τις σκηνές με το κινητό του τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ

