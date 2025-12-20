Πέτρου Ράλλη: Καρέ – καρέ η κλοπή αυτοκινήτου μέσα σε 2,5 λεπτά

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πώς δύο δράστες έκλεψαν αυτοκίνητο μέσα σε χρόνο ρεκόρ στην Πέτρου Ράλλη.

Στο υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος που μετέδωσε ο Alpha, φαίνονται οι δύο δράστες να πλησιάζουν ένα σταθμευμένο όχημα και το ανοίγουν με λοστό σε 12 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 2,5 λεπτά έχουν εγκαταλείψει το σημείο και έχουν φύγει μαζί με το αυτοκίνητο.

«Έπαθα σοκ, όταν διαπίστωσα ότι το αυτοκίνητό μου έλειπε, δεν ήξερα τι να κάνω» δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό η ιδιοκτήτρια. Όπως αποκαλύπτεται, πριν από 2 – 3 μήνες, άλλο ένα αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας, εκλάπη από το σημείο με παρόμοιο τρόπο.