Καλλιθέα: Έφοδος του «ελληνικού FBI» σε δύο καταστήματα stripshow – 5 συλλήψεις – Βίντεο

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI») πραγματοποιήθηκε σε δύο καταστήματα stripshow στην Καλλιθέα. Συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για προαγωγή στην πορνεία αλλοδαπών γυναικών.
  • Διαπιστώθηκε ότι γυναίκες προσέγγιζαν πελάτες για γενετήσιες πράξεις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με κεκαλυμμένη δράση, με αστυνομικούς να παραδίδουν προσημειωμένα χρηματικά ποσά.
  • Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες μεταφέρθηκαν για διερεύνηση ως πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνοντας αρωγή και προστασία. Από την έρευνα προέκυψε λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής ως «ελληνικό FBI», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου 2025, σε δύο καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης  συνελήφθησαν πέντε άτομα, που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, αλλοδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδά τους.

Οι έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή της Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», η οποία είναι εξιδεικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιχείρησης και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι, ως εργαζόμενες στα καταστήματα απασχολούνταν γυναίκες, οι οποίες προσέγγιζαν πελάτες, με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για τη διαπίστωση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων και τη σύλληψη των κατηγορούμενων η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή κεκαλυμμένης δράσης, ύστερα από παράδοση απ’ τους αστυνομικούς- «πελάτες» προσημειωμένων χρηματικών ποσών.

Συνολικά 45 γυναίκες και -3- άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν  στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας και στους οποίους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι, από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε και λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ειδικότερα, ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

