Να μ’ αγαπάς: Το παρελθόν έρχεται στο φως – Καταιγιστικές εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια του 2025

Ο Άγγελος αποκαλύπτεται, η Φωτεινή ανησυχεί για τον Λευτέρη και η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με τον Θεόφιλο στην αγαπημένη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς». Μην χάσετε τα συναρπαστικά τελευταία επεισόδια του 2025, που θα προβληθούν την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα. Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια.

Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος. Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί. Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη, όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει.

Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη. Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος. Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της. Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητά να γυρίσει στο σπίτι. Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες, αλλά δε τη βρίσκει.

Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο. Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί.

Δείτε το trailer



Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κοτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Τραγούδι τίτλων: «Να μ’ αγαπάς»

Μουσική: Νίκος Τερζής, στίχοι-ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας