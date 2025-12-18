Να μ’ αγαπάς: Ζωή και Φωτεινή συμφιλιώνονται ως μάνα με κόρη, απόψε στις 20:00

Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος… Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα.

Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη.

Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου.

Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του και η ταυτότητά του αποκαλύπτεται…

 Δείτε το trailer

17:45 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ROUK ZOUK: Εορταστικό επεισόδιο με καλεσμένους τους πρωταγωνιστές του «Γιατί ρε πατέρα»

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται εκλεκτούς ηθοποιούς που όλο...
17:20 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Νότα αποφασίζει να εκδικηθεί τον Πέτρο και τον Στέφανο, για χάρη του Λούη, όμως τα πράγματα ...
15:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο για το 2025 απόψε στις 22:30

Καθηλώνει το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” που έρχεται...
15:20 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά και ο Γιάννης Τσορτέκης καθηλώνει με τον χορό του

Ο Κλεάνθης χορεύει στους ήχους της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στη σειρά “Άγιος Έρωτας“....
