Να μ’ αγαπάς: Ζωή και Φωτεινή συμφιλιώνονται ως μάνα με κόρη, απόψε στις 20:00

Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος… Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα.

Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη.

Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου.

Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του και η ταυτότητά του αποκαλύπτεται…

Δείτε το trailer: