Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της

Η Φωτεινή βεβαιώνεται πως είναι έγκυος στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Η Εβίτα και ο Χάρης συμφωνούν ότι η Νικαίτη πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι τους.

Η Φωτεινή βεβαιώνεται πως είναι έγκυος και πέφτει στην αγκαλιά της Ελένης.

Ο Άγγελος μιλά για τη μητέρα του πείθοντας τον Λευτέρη να τρυφερέψει με την αδερφή του.

Η Ζωή κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση του Ευριπίδη.

Η Άννα κατηγορεί τον Ορφέα για την ως τώρα στάση του και επιτίθεται ξανά στη μητέρα της.

Η Σοφία βρίσκει τη Νικαίτη και εξαπολύει την επίθεσή της.

Η συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα κάνει εκείνη να πάρει την απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή της.

 Η Άννα κατηγορεί τον Ορφέα για την ως τώρα στάση του…

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

Γιατί τρώμε χωρίς να πεινάμε; Τα τρόφιμα που ανοίγουν την όρεξη ειδικά στους πιο νέους

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αυτό είναι το νέο ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

Ισπανία: Γιατί επιβάλλει η χώρα τσουχτερό πρόστιμο στην πλατφόρμα Airbnb

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:57 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Σταύρος Αρναουτάκης: Βασικό θέμα για την ανάπτυξη κάθε Περιφέρειας είναι οι υποδομές

Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Next is N...
14:08 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Μελίνα προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιό της

Ανατρεπτικό νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Α...
14:02 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα

Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Next is N...
13:38 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Στο τμήμα Γαλήνη και Γρηγόρης, ο Ντίνος Βούλγαρης σε σοκ

Συγκλονιστική η συνέχεια της μεγάλης δραματικής σειράς του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα