Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της

Η Φωτεινή βεβαιώνεται πως είναι έγκυος στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Εβίτα και ο Χάρης συμφωνούν ότι η Νικαίτη πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι τους.

Ο Άγγελος μιλά για τη μητέρα του πείθοντας τον Λευτέρη να τρυφερέψει με την αδερφή του.

Η Ζωή κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση του Ευριπίδη.

Η Άννα κατηγορεί τον Ορφέα για την ως τώρα στάση του και επιτίθεται ξανά στη μητέρα της.

Η Σοφία βρίσκει τη Νικαίτη και εξαπολύει την επίθεσή της.

Η συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα κάνει εκείνη να πάρει την απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή της.

Δείτε το trailer: