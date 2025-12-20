Η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον δάσκαλο ζίου-ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε

  • Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Joaquim Valente παντρεύτηκαν σε μια τελετή στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα στις 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα αρχεία γάμου που εξέτασε το PEOPLE.
  • Η Page Six ήταν η πρώτη που ανέφερε την είδηση, ενώ το TMZ ανέφερε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στο σπίτι του σε μια μικρή τελετή.
  • Η 45χρονη Μπούντχεν και ο Βαλέντε είχαν υποδεχτεί μαζί ένα αγοράκι στις αρχές του 2025, με πηγή να δηλώνει ότι είναι «χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους».
Η  Ζιζέλ Μπούντχε  και ο Joaquim Valente παντρεύτηκαν.

Το μοντέλο και ο δάσκαλος Ζίου-Ζίτσου παντρεύτηκαν σε μια τελετή στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα στις 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα αρχεία γάμου που εξέτασε το PEOPLE. Η Page Six ήταν η πρώτη που ανέφερε την είδηση. Σύμφωνα με το TMZ , το ζευγάρι παντρεύτηκε στο σπίτι του σε μια μικρή τελετή.

Εκπρόσωπος του μοντέλου δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του PEOPLE για σχολιασμό.

Η 45χρονη Μπούντχεν και ο Βαλέντε είχαν υποδεχτεί μαζί ένα αγοράκι στις αρχές του 2025, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μια πηγή κοντά στην Ζιζέλ επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της στο PEOPLE στις 28 Οκτωβρίου 2024, λέγοντας ότι το ζευγάρι είναι «χαρούμενο για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ».

«Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ είναι χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα γαλήνιο και γεμάτο αγάπη περιβάλλον για όλη την οικογένεια», δήλωσε μια πηγή στο PEOPLE εκείνη την εποχή.

 

