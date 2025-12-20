Εντυπωσιακό βίντεο από «τσουνάμι» πάγου στη Σιβηρία – Πώς προκαλείται το σπάνιο φαινόμενο

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, ένα «τσουνάμι πάγου» στον ποταμό Τούρκα, στη ρωσική δημοκρατία της Μπουργιατίας στη Σιβηρία κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Το βίντεο που έγινε viral δείχνει τεράστια κομμάτια πάγου να κινούνται με δύναμη κατά μήκος του ποταμού, προκαλώντας ορμητική ροή νερού και θραυσμάτων πάγου.

Ο ποταμός ρέει από τα βουνά Ικάτσκι και Ουλάν-Μπουργκάσι σε υψόμετρο 1.430 μέτρων για να εκβάλει στη λίμνη Βαϊκάλη κοντά στο ομώνυμο χωριό. Ο ποταμός Turka χαρακτηρίζεται από γρήγορη ροή και ορμητικά νερά, ιδανικά για την εμφάνιση σπάνιων φυσικών φαινομένων υπό συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Τι είναι το «τσουνάμι πάγου»

Παρότι το όνομα «τσουνάμι πάγου» υποδηλώνει μια τεράστια κυματική κίνηση, δεν σχετίζεται με σεισμούς ή θαλάσσια τσουνάμι, αλλά με απότομη μετακίνηση μεγάλων κομματιών πάγου και νερού στον ποταμό. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία φυσική διαδικασία που συμβαίνει όταν τμήματα πάγου συσσωρεύονται και απελευθερώνονται με μεγάλη δύναμη στο νερό.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να συμβούν σε ψυχρότερα ποτάμια ή λίμνες, όπως αυτά στις σιβηρικές περιοχές κοντά στη Λίμνη Βαϊκάλη, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες σχηματίζουν μεγάλες μάζες πάγου.