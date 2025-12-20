Στέφανος Παπαδόπουλος: Η συνέντευξη μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν θέλω να τα βρούμε εξωδικαστικά»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, Ραντεβού το ΣΚ, και μίλησε για την καταγγελία που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να τον «φρενάρει» όταν έμαθε πως σκοπεύει να τον καταγγείλει.

«Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα οπότε δεν υπάρχει λόγος να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω αυτό που έζησα. Εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά να πουν όσα έχουν ζήσει» είπε αρχικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα like σε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε ότι δεν το είχε αντιληφθεί. «Δεν τον έχω στα social, το είδα στην τηλεόραση που έπαιξε. Προφανώς ήταν κατά λάθος. Είναι αξιόλογος καλλιτέχνης, ό,τι έγινε backstage δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης» σημείωσε.

«Ένιωσα ότι αυτό που ζω είναι μη διαχειρίσιμο γιατί ήθελα βοήθεια κυρίως ψυχολογική για να δω πώς θα το διαχειριστώ. Ένιωθα άβολα… Δεν ξέρω, ήταν μέχρι την πρεμιέρα το στομάχι μου πονούσε. Έπρεπε να σκέφτομαι κάτι κάθε βράδυ για να αποφύγω καταστάσεις, έτσι μίλησα τα παιδιά» πρόσθεσε.

«Είχαμε ο καθένας το δικό του καμαρίνι και απευθείας άλλαξα, μου είπαν τα παιδιά να πάω μαζί τους και συνεννοηθήκαμε να μην είμαι ποτέ μόνος» σχολίασε.

«Το φλερτ είναι κάτι κομψό. Μου αρέσει το φλερτ, θεωρώ ότι στις μέρες μας έχει χαθεί. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα χάσω την δουλειά μου. Είχα μόλις έρθει από την Θεσσαλονίκη. Ήμουν σε ένα μαγαζί 2.000 ατόμων δίπλα σε ένα μεγάλο όνομα. Έλεγα ότι είναι μια μεγάλη πόρτα, μια ευκαιρία» είπε ο καλλιτέχνης στη συνέχεια.

«Με πήγαν στο καμαρίνι, περίμενα να μου πουν από την παραγωγή τι θα φορέσω και τι θα κάνω. Μου είπε ένας άνθρωπος της παραγωγής να πάμε στο καμαρίνι. Ρώτησα τι να κάνουμε στο καμαρίνι και μου απάντησε δεν τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Ήταν στην αρχή φιλικό το κλίμα. Ήθελα να τον γνωρίσω, ήμουν εντυπωσιασμένος. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Και μετά ξεκίνησε το στρίμωγμα, να το θέσω έτσι» περιέγραψε.