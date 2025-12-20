Τηλεθέαση (19/12): Ανατροπές και πρωτιές στην πρωινή ζώνη

Σύνοψη από το

  • Στην κορυφή στην τηλεθέαση του Δυναμικού Κοινού βρέθηκε το Buongiorno, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης, με τη Super Κατερίνα να ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση.
  • Στο Γενικό Σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ κοινό.
  • Σταθερή παρουσία σημείωσαν επίσης το «10 παντού» και το «Το Πρωινό», ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά.
Στην κορυφή στην τηλεθέαση του Δυναμικού Κοινού βρέθηκε το Buongiorno, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης, με τη Super Κατερίνα να ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση.

Στο Γενικό Σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο ευρύ κοινό. Σταθερή παρουσία σημείωσαν επίσης το «10 παντού» και το «Το Πρωινό», ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Αταίριαστοι 16,1%
10 παντού 13%
Super Κατερίνα 12,9%
Buongiorno 11,9%
Το Πρωινό 11,3%
Breakfast@Star 6%
Πρωίαν σε είδον 3,3%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Buongiorno 14,8%
Super Κατερίνα 14%
Το Πρωινό 10,4%
Αταίριαστοι 9,6%

