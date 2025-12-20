Τηλεθέαση (19/12): Κυριάρχησε η σειρά «Το σόι σου» – Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η σειρά «Το σόι σου», η οποία κυριάρχησε τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.
Ακολούθησαν ο τελικός του GNTM και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», διατηρώντας σταθερό ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό κοινό.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Το σόι σου
|28,3%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|12,8%
|GNTM
|10,9%
|Don’t Forget the Lyrics
|7,8%
|Στην πίεση
|2,0%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Το σόι σου
|28,9%
|GNTM
|11,1%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|9,6%
|Don’t Forget the Lyrics
|7,0%
|Στην πίεση
|0,8%