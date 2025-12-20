Τηλεθέαση (19/12): Κυριάρχησε η σειρά «Το σόι σου» – Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η σειρά «Το σόι σου», η οποία κυριάρχησε τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

Ακολούθησαν ο τελικός του GNTM και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», διατηρώντας σταθερό ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό κοινό.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Το σόι σου 28,3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,8%
GNTM 10,9%
Don’t Forget the Lyrics 7,8%
Στην πίεση 2,0%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Το σόι σου 28,9%
GNTM 11,1%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,6%
Don’t Forget the Lyrics 7,0%
Στην πίεση 0,8%

11:41 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

