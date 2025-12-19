Τηλεθέαση (18/12): Πρωτιά για τον «Άγιο Έρωτα» σε δυναμικό και γενικό σύνολο

Σύνοψη από το

  • Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση της prime time, με τη μυθοπλασία να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον «Άγιο Έρωτα» να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος νικητής.
  • Στο δυναμικό κοινό, ο «Άγιος Έρωτας» κατέκτησε την πρωτιά με ποσοστό 15,6%, αφήνοντας πίσω του το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και τον αγώνα ΑΕΚ – Κραϊόβα.
  • Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο, η σειρά «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε με 21,3%, ενώ ακολούθησαν ο αγώνας ΑΕΚ – Κραϊόβα και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (18/12): Πρωτιά για τον «Άγιο Έρωτα» σε δυναμικό και γενικό σύνολο

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση της prime time, με τη μυθοπλασία να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον «Άγιο Έρωτα» να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος νικητής.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 15,6%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 13%
ΑΕΚ – Κραϊόβα 12,6%
The Floor 10,9%
Γη της Ελιάς 10%
GNTM 9,9%
Real View 2,2%
Το παιδί 1,9%
Στην πίεση 1,4%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 21,3%
ΑΕΚ – Κραϊόβα 15,8%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,3%
Γη της Ελιάς 15,1%
The Floor 8,6%
GNTM 7,7%
Real View 1,8%
Το παιδί 1,7%
Στην πίεση 1,1%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

24χρονη που έπασχε από καρκίνο του εντέρου αγνόησε 3 βασικά συμπτώματα: «Μην κάνετε το ίδιο λάθος με μένα»

Άνοια: Ειδικοί προειδοποιούν για 5 κοινές συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα FactoryOutlet H προσφορά ι...
05:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
05:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
05:38 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 19/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/12/2025.
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα