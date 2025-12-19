Τηλεθέαση (18/12): Πρωτιά για τον «Άγιο Έρωτα» σε δυναμικό και γενικό σύνολο

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση της prime time, με τη μυθοπλασία να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον «Άγιο Έρωτα» να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος νικητής.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|15,6%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|13%
|ΑΕΚ – Κραϊόβα
|12,6%
|The Floor
|10,9%
|Γη της Ελιάς
|10%
|GNTM
|9,9%
|Real View
|2,2%
|Το παιδί
|1,9%
|Στην πίεση
|1,4%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|21,3%
|ΑΕΚ – Κραϊόβα
|15,8%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|15,3%
|Γη της Ελιάς
|15,1%
|The Floor
|8,6%
|GNTM
|7,7%
|Real View
|1,8%
|Το παιδί
|1,7%
|Στην πίεση
|1,1%