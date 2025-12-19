Τηλεθέαση (18/12): Πρωτιά για τον «Άγιο Έρωτα» σε δυναμικό και γενικό σύνολο

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση της prime time, με τη μυθοπλασία να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον «Άγιο Έρωτα» να ξεχωρίζει ως ο μεγάλος νικητής.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 15,6% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 13% ΑΕΚ – Κραϊόβα 12,6% The Floor 10,9% Γη της Ελιάς 10% GNTM 9,9% Real View 2,2% Το παιδί 1,9% Στην πίεση 1,4%

Γενικό Σύνολο