Στην Ουάσινγκτον ο Άδωνις Γεωργιάδης – Επαφές σε Καπιτώλιο και Λευκό Οίκο για Υγεία και αμερικανικές επενδύσεις

  • Η συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς και η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στον τομέα της υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην Ουάσινγκτον.
  • Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Καπιτώλιο, όπου συζητήθηκαν πρωτότυπες θεραπείες στις ΗΠΑ και η προοπτική υλοποίησης αντίστοιχων κλινικών μελετών στην Ελλάδα.
  • Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιο, για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, με τον κ. Κράτσιο να εκφράζει ενδιαφέρον για επενδυτικά σχέδια μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία.
Η συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς και η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στον τομέα της υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Καπιτώλιο με βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνοϊσραηλινής Συνεργασίας στο Κογκρέσο (Congressional Hellenic Israel Alliance Caucus).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Μπραντ Σνάιντερ, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Μόργκαν Γκρίφιθ, ενώ παρούσα ήταν και η Τζούλι Ρέιμαν, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC). Η συζήτηση, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν πρωτότυπες θεραπείες που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην προοπτική υλοποίησης αντίστοιχων κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιο, με αντικείμενο την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και την προσέλκυση σχετικών αμερικανικών επενδύσεων. Από την πλευρά του, ο κ. Κράτσιος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε ενημέρωση για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη δημιουργία μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία.

