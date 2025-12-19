Κρήτη: Πάνω από 500 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19/12) στις λιμενικές Αρχές, όταν πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 545 μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά, όπως μεταδίδει το neakriti.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα στην Κρήτη έφτασαν τέσσερα ακόμη σκάφη, δύο στη Γαύδο με συνολικά 70 άτομα, ενώ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν ακόμη 90 μετανάστες στη νότια Ηρακλείου.