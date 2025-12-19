Κρήτη: Πάνω από 500 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν πλοιάριο με 545 μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου ανοιχτά της Γαύδου.
  • Το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά. Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και θα μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.
  • Την προηγούμενη ημέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη τέσσερα ακόμη σκάφη, με 70 άτομα στη Γαύδο και 90 μετανάστες στη νότια Ηρακλείου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19/12) στις λιμενικές Αρχές, όταν πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 545 μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά, όπως μεταδίδει το neakriti.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα στην Κρήτη έφτασαν τέσσερα ακόμη σκάφη, δύο στη Γαύδο με συνολικά 70 άτομα, ενώ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν ακόμη 90 μετανάστες στη νότια Ηρακλείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

24χρονη που έπασχε από καρκίνο του εντέρου αγνόησε 3 βασικά συμπτώματα: «Μην κάνετε το ίδιο λάθος με μένα»

Άνοια: Ειδικοί προειδοποιούν για 5 κοινές συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:20 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αίγιο: 22χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και ληστείας από συγγενικά της πρόσωπα 

Δύο άνδρες και μια γυναίκα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από καταγγελία για βιασμό και ληστεία από κ...
08:50 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου 

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 19χρονος έχασε τη ζωή...
08:17 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κίνηση: «Ασφυξία» στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

«Ασφυξία» έχει προκληθεί σε αρκετούς δρόμους της Αττικής από την κίνηση. Από νωρίς το πρωί, η ...
08:12 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σήμερα η δίκη του 54χρονου που κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους γονείς του 33χρονου 

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων αναμένεται να περάσει σήμερα ο 54χρονος ιδιωτικός ερε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα