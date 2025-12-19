Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού

  • Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.
  • Η υπόθεση δεν έχει μπει στην ουσία της από τις αρχές Ιουνίου, καθώς το δικαστήριο απασχόλησαν ζητήματα δικονομικής και πρακτικής φύσεως, όπως η διακοπή ή η αναβολή και η ακαταλληλότητα της αίθουσας.
  • Τρεις κατηγορούμενοι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς φέρονται να μην προσκόμισαν βιντεοληπτικό υλικό και να επανέγραψαν δεδομένα.
Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου συνεχίζεται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Στην προηγούμενη δικάσιμο το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τις ανάγκες, κυρίως των δικηγόρων, που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ξεπερνούν τους είκοσι.

Σύμφωνα με το larissanet, η αίθουσα, τελικά, που επιλέχθηκε είναι αυτή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με κάποιες επιπλέον προσθήκες εδράνων και καθισμάτων. Υπενθυμίζεται πως σε καμία από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, και ενώ η πρώτη δικάσιμος ήταν στις αρχές Ιουνίου, η υπόθεση δεν μπήκε στην ουσία της, καθώς το δικαστήριο απασχόλησαν ζητήματα δικονομικής και πρακτικής φύσεως, όπως η διακοπή ή η αναβολή και η ακαταλληλότητα της αίθουσας.

Την τελευταία φορά, πάντως, στο ακροατήριο ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

