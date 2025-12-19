Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής ύστερα από σύγκρουση με τρόλεϊ

Σύνοψη από το

  • Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ στη Λ. Δεκελείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
  • Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λ. Δεκελείας συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.

07:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

