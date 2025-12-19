Κρύα χέρια και πόδια: Γιατρός εξηγεί ποια είναι η αίτια και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Τα κρύα άκρα είναι ένα συχνό πρόβλημα, ειδικά τον χειμώνα, αλλά η επίμονη αίσθηση ψύχους μπορεί να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από κακή κυκλοφορία του αίματος. Ένας γιατρός εξηγεί ότι το “κλειδί” βρίσκεται συχνά σε ένα συγκεκριμένο μέταλλο: τον σίδηρο. Μάθετε πώς τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου επηρεάζουν τη μεταφορά οξυγόνου και γιατί αυτό κάνει τα χέρια και τα πόδια σας να παγώνουν.

Κρύα χέρια και πόδια: Ποια είναι η αίτια του συμπτώματος και πώς αντιμετωπίζεται

Τα κρύα άκρα είναι ένα κοινό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; Καθώς ο καιρός γίνεται αισθητά πιο ψυχρός, είναι φυσικό τα άκρα, όπως τα χέρια και τα πόδια, να κρυώνουν. Ωστόσο, εάν αυτή η αίσθηση ψύχους επιμένει συνεχώς, θα μπορούσε ενδεχομένως να υποδηλώνει ένα πιο σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Ο Dr. Chris, γνωστός στο διαδίκτυο ως “DrChrisPharmD”, μοιράζεται συχνά συμβουλές υγείας με τους ακόλουθούς του στο TikTok. Σε ένα βίντεο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο κρύα είναι τα χέρια και τα πόδια σας; Αυτό απλώς σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την κυκλοφορία του αίματος και συνήθως οφείλεται σε ένα μέταλλο».

Συνεχίζει εξηγώντας ότι ο σίδηρος μεταφέρει το οξυγόνο σε κάθε μέρος του σώματός σας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Έτσι, όταν έχετε χαμηλά επίπεδα σιδήρου (σιδηροπενία), τα πάντα κρυώνουν, ειδικά τα άκρα σας.

Ενώ μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε να καταναλώνετε περισσότερες τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως το σπανάκι, πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι το σώμα μπορεί να δυσκολευτεί να τον απορροφήσει. Αντ’ αυτού, ο Dr. Chris ανέφερε ότι το συκώτι είναι μία τροφή πλούσια σε σίδηρο που απορροφάται εύκολα, ο οποίος είναι γνωστός ως αιμικός σίδηρος (Heme iron) και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε στην λήψη ενός συμπληρώματος σιδήρου, αφού πρώτα συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πότε τα κρύα χέρια και πόδια μπορεί να είναι σημάδι σοβαρής πάθησης

Κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται (αγγειοσυστολή), γεγονός που προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά σας πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να αντλήσει αίμα στο σώμα, δίνοντας συχνά προτεραιότητα σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι η αίτια που παγώνουν τα χέρια και τα πόδια σας.

Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις τα κρύα χέρια και πόδια μπορεί να αποτελούν ένδειξη για κάτι πιο σοβαρό. Σύμφωνα με το British Heart Foundation (Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς), υπάρχουν διάφορες άλλες ιατρικές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα συμπτώματα.

Πιθανές αιτίες του συμπτώματος:

υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση,

περιφερική αρτηριακή νόσος,

καρδιακή ανεπάρκεια.

λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως οι β-αναστολείς (beta blockers),

προβλήματα θυρεοειδούς,

διαβήτης,

αναιμία,

άγχος ή στρες.

Νόσος Raynaud, η οποία κάνει τα δάχτυλα των χεριών (και συχνά των ποδιών και των αυτιών) να γίνονται λευκά ή ακόμα και μπλε και να μουδιάζουν στο κρύο.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Το British Heart Foundation συνιστά να μιλήσετε στον γιατρό σας εάν ανησυχείτε για τα κρύα χέρια και πόδια και παρατηρείτε: