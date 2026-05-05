Τάσος Ιορδανίδης: «Πέρασα 3,5 μήνες σε οικογενειακό επίπεδο πάρα πολύ δύσκολα…» – Η εξομολόγηση για το θέμα υγείας

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Τάσο Ιορδανίδη σε εκδήλωση, με τον ηθοποιό και παρουσιαστή να μιλάει στα τηλεοπτικά συνεργεία. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Happy Day» την Τρίτη (5/5), ο καλλιτέχνης προχώρησε και σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Ο Τάσος Ιορδανίδης μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισαν στην οικογένειά του, δηλώνοντας πως πέρασε «τρεισήμισι μήνες πάρα πολύ δύσκολα». Ο ηθοποιός δεν θέλησε να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες για το τι συνέβη, τονίζοντας ότι «πάνω από όλα υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά και να μπορούμε να δουλεύουμε».

«Όλα τα άλλα έρχονται»

«Πέρασα 3-3,5 μήνες σε οικογενειακό επίπεδο πάρα πολύ δύσκολα, από πλευράς θέματος υγείας. Οπότε πάνω από όλα υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, να μπορούμε να δουλεύουμε. Και να εργαζόμαστε σε δουλειές οι οποίες μας ευχαριστούν», εξήγησε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Επιπλέον, ο ηθοποιός και παρουσιαστής είπε ότι: «Να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας. Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».