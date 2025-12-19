Αθήνα: Βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 6 Δεκεμβρίου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 16χρονης Νάγκλα Αλαμίν, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.
  • Ο οργανισμός θα βρίσκεται κοντά στη Νάγκλα Αλαμίν για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, κλείνοντας έναν κύκλο αγωνίας με θετική έκβαση.
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Νάγκλα Αλαμίν, ηλικίας 16 ετών, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Τα καλά νέα έκανε γνωστά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19.12.2025), ενημερώνοντας ότι η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η περιπέτεια της Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.) έληξε την Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν από την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι αρμόδιες διαδικασίες οδήγησαν στον εντοπισμό της ανήλικης, με τις πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται άμεσα και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό της.

Όπως αναφέρεται, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Νάγκλα (ον.) Αλαμίν (επ.) για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο αγωνίας με θετική έκβαση.

