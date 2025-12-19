Peter Greene: Ο πρωταγωνιστής του «Pulp Fiction» είχε τραύματα στο σώμα του όταν βρέθηκε νεκρός στο αιματοβαμμένο διαμέρισμα

Ο πρωταγωνιστής του «Pulp Fiction», Peter Greene, φέρεται να βρέθηκε με «κάποια τραύματα» στο σώμα του, όταν ανακαλύφθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του την περασμένη εβδομάδα.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν την Πέμπτη ότι το σώμα του ηθοποιού έφερε «κάποιους τραυματισμούς, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τους τραυματισμούς», αναφέρει το TMZ.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί από το γραφείο του ιατροδικαστή.

Ο Γκριν βρέθηκε ξαπλωμένος «μπρούμυτα» με «τραύμα στο πρόσωπο» σε μια αιματηρή σκηνή στο διαμέρισμά του στο Λόουερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν στις 12 Δεκεμβρίου. Ήταν 60 ετών.

Υπήρχε «αίμα παντού» στο φρικτό σημείο, δήλωσε τότε ένας από τους φερόμενους γείτονες του Γκριν στην εφημερίδα New York Daily News.

Επιπλέον, ο γείτονας πρόσθεσε ότι ένα μυστηριώδες σημείωμα βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος μαζί με το σώμα του Γκριν.

Το μήνυμα έγραφε: «Είμαι ακόμα οπαδός του Westie», αναφερόμενος στην Ιρλανδοαμερικανική συμμορία Hell’s Kitchen της δεκαετίας του 1970.

Ενώ ο ηθοποιός ήταν ειλικρινής για τους αγώνες του με τα ναρκωτικά και μια προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας, ο πρώην μάνατζερ του Γκριν, Γκρεγκ Έντουαρντς, δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six την Τετάρτη ότι δεν βρήκε κανένα σημάδι ότι ο πρωταγωνιστής του “The Mask” είχε αυτοκτονικές τάσεις τις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

«Καθόλου», είπε, προσθέτοντας ότι ο Γκριν ήταν «ευδιάθετος την Τετάρτη», δύο ημέρες πριν βρεθεί.