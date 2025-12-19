Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σήμερα η δίκη του 54χρονου που κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους γονείς του 33χρονου 

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων αναμένεται να περάσει σήμερα ο 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής, που φέρεται ότι εξαπάτησε την οικογένεια του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδείς επιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία» προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού, που αγνοείται εδώ και 12 ημέρες.

Ο ίδιος, όπως έγινε γνωστό συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος και τον παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Ο 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής κατάφερε να παραπλανήσει τόσο τους γονείς του 33χρονου, όσο και τις Aρχές, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως ακολουθούσε το «ίχνος» του 33χρονου, με το στίγμα να το τοποθετεί σε μια αποθήκη στα Χανιά, η οποία αποτελεί ένα εγκαταλελειμμένο βυρσοδεψείο.

Από την πρώτη στιγμή ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριζε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω της ειδικής κβαντικής τεχνολογίας που υποστήριζε ότι διέθετε. Μάλιστα, όταν έφτασε στο βυρσοδεψείο, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις, βλέποντας τον συγκεκριμένο χώρο και τα σημάδια εγκατάλειψης που υπήρχαν.

Ο ίδιος επέμενε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό, κάτι που ασφαλώς δεν απηχούσε την πραγματικότητα.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύει το patris.gr από την αποθήκη: