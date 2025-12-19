Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα – Έρχονται κρύο, βροχές και χιόνια τις επόμενες ημέρες

Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η σημερινή ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ωστόσο από το βράδυ αναμένονται πιο πυκνές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, παγετός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Μακεδονία.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνει λόγο για γενικά αίθριο καιρό, με χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές πρόσκαιρες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέσα στη νύχτα, κυρίως στα δυτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ενώ κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά και θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αλλάζει μέσα στα επόμενα 24ωρα. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές σε αρκετές περιοχές και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά, γεγονός που προμηνύει πιο χειμωνιάτικες εικόνες όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρει πως υπάρχει πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων, επισημαίνοντας πως τα προγνωστικά μοντέλα έχουν αρχίσει να συγκλίνουν, καθώς πλησιάζουμε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία σταθεροποιείται. Όπως τονίζει, οι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν την ένταση και την κατανομή των φαινομένων παρακολουθούνται διαρκώς και οι εκτιμήσεις ανανεώνονται καθημερινά με βάση τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρόσκαιρο κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη προς την Τετάρτη αναμένεται να φέρει βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά, δίνοντας μια πρώτη γεύση χειμώνα στα μέσα του Δεκεμβρίου.

🌟ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

✅ Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας… pic.twitter.com/dsPt9F84OV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 18, 2025

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος σημειώνει ότι μέχρι και αύριο θα κυριαρχούν πυκνές ομίχλες και έντονο κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, τα οποία ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά. Όπως εκτιμά, το αρχικό καιρικό μοτίβο θα έχει πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με πολλές βροχές και χιονοπτώσεις στα βουνά, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατεβούν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Με πυκνές ομίχλες και έντονο κρύο τη νύχτα και το πρωί θα φτάσουμε μέχρι και την αυριανή ημέρα οπότε και στη συνέχεια… Δημοσιεύτηκε από Klearhos Marousakis στις Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παγετός το πρωί της Πέμπτης 18/12, κυρίως στη Μακεδονία

Παγετός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 18/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Μακεδονία. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Πέμπτης 18/12

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός τόνισε: «Ο σχεδόν ανοιξιάτικος καιρός των τελευταίων ημερών αύριο τερματίζει την πορεία του αφού από το Σαββατοκύριακο και μετά το σκηνικό του καιρού μετατρέπεται περισσότερο σε φθινοπωρινό, με βροχές, καταιγίδες και μπόρες.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και γενικά αίθριο ουρανό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, 2 με 3 μποφόρ, και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4. Η θερμοκρασία, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18, στα νότια νησιωτικά τμήματα τους 18 με 19. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ομίχλες και γενικά αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 3 το πρωί έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού, με πυκνές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια τμήματα και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025