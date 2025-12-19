Πέντε νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά δύο σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς σε δύο σκάφη στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– μετέφεραν ναρκωτικά. Από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τους οποίους οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «ναρκωτρομοκράτες». Η ανακοίνωση περιλάμβανε λεπτομέρειες για τη δράση των δυνάμεων και τις απώλειες που σημειώθηκαν.

Το μεικτό διοικητήριο SOUTHCOM, που έχει την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη νότια Αμερική, έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «σκοτώθηκαν συνολικά πέντε άνδρες ναρκωτρομοκράτες – τρεις στο πρώτο σκάφος και δύο στο δεύτερο». Στην ίδια ανάρτηση δημοσιεύτηκαν βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, στα οποία απεικονίζονται οι επιθέσεις από αέρος.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ανάλογες επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι αρχές της Ουάσινγκτον δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για την εμπλοκή των σκαφών σε παράνομες δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί και εκπρόσωποι του ΟΗΕ εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των επιθέσεων, βάζοντας στο τραπέζι ερωτήματα για το νομικό πλαίσιο και τη βάση των βομβαρδισμών που πραγματοποιούνται μακριά από τα αμερικανικά σύνορα.