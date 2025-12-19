Πέντε νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά δύο σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Σύνοψη από το

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν βομβαρδισμούς σε δύο σκάφη στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά. Από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τους οποίους οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «ναρκωτρομοκράτες».
  • Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ανάλογες επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, με τουλάχιστον 104 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.
  • Ωστόσο, οι αρχές της Ουάσινγκτον δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για την εμπλοκή των σκαφών σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ ειδικοί και εκπρόσωποι του ΟΗΕ εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των επιθέσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πέντε νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά δύο σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς σε δύο σκάφη στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– μετέφεραν ναρκωτικά. Από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τους οποίους οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως «ναρκωτρομοκράτες». Η ανακοίνωση περιλάμβανε λεπτομέρειες για τη δράση των δυνάμεων και τις απώλειες που σημειώθηκαν.

Το μεικτό διοικητήριο SOUTHCOM, που έχει την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη νότια Αμερική, έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «σκοτώθηκαν συνολικά πέντε άνδρες ναρκωτρομοκράτες – τρεις στο πρώτο σκάφος και δύο στο δεύτερο». Στην ίδια ανάρτηση δημοσιεύτηκαν βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, στα οποία απεικονίζονται οι επιθέσεις από αέρος.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ανάλογες επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι αρχές της Ουάσινγκτον δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για την εμπλοκή των σκαφών σε παράνομες δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί και εκπρόσωποι του ΟΗΕ εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των επιθέσεων, βάζοντας στο τραπέζι ερωτήματα για το νομικό πλαίσιο και τη βάση των βομβαρδισμών που πραγματοποιούνται μακριά από τα αμερικανικά σύνορα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
05:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η TikTok στις ΗΠΑ πωλείται σε Oracle, Silver Lake και MGX – Οι λεπτομέρειες του «deal»

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους...
05:07 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία βρίσκεται κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ

Κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ δηλώνει ότι βρίσκ...
04:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία ε...
04:27 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γουατεμάλα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών προς τις ΗΠΑ – Συνελήφθησαν 14 άτομα

Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα