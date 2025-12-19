Η TikTok στις ΗΠΑ πωλείται σε Oracle, Silver Lake και MGX – Οι λεπτομέρειες του «deal»

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους Αμερικανούς επενδυτές για την πώληση άνω του 80% των περιουσιακών της στοιχείων στις ΗΠΑ, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο αβεβαιότητας που είχε ξεκινήσει από το 2020. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την οριστική επίλυση της εκκρεμότητας γύρω από την παρουσία της δημοφιλούς πλατφόρμας στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, που μετέδωσε την είδηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, η ByteDance υπέγραψε συμφωνίες με τρεις αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026. Η εξέλιξη αυτή δίνει τέλος σε μια μακρόχρονη διαμάχη για το μέλλον της TikTok στις ΗΠΑ, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2020, όταν η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επιβάλει την πώληση ή απαγόρευση της εφαρμογής.

Την αλλαγή πορείας της ByteDance επιβεβαίωσε ο CEO της TikTok, Shou Zi Chew, ενημερώνοντας το προσωπικό της εταιρείας. Όπως σημείωσε, η συμφωνία τερματίζει την αβεβαιότητα που είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν τεθεί για πρώτη φορά επί τάπητος οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της κινεζικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας. Η TikTok παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα, με περισσότερους από 170 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

BREAKING: ByteDance's TikTok signed a deal to sell its US entity to a joint venture controlled by American investors, according to a memo from TikTok's CEO seen by Reuters https://t.co/7sV9ynE7jS pic.twitter.com/AleDdiujVC — Reuters (@Reuters) December 18, 2025

Οι όροι της συμφωνίας ευθυγραμμίζονται με τα όσα είχαν γίνει γνωστά ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν είχε δοθεί περιθώριο έως τις 20 Ιανουαρίου για να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες στην πώληση της TikTok, ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευσή της στις ΗΠΑ. Ο στόχος ήταν να αποκοπούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας από το υπόλοιπο διεθνές επιχειρηματικό της μοντέλο.

Στο εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα που στάλθηκε στους εργαζομένους, η εταιρεία εξηγεί ότι υπεγράφησαν δεσμευτικές συμφωνίες με τις Oracle, Silver Lake και MGX για τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας, με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC. Η Oracle απέφυγε να κάνει δηλώσεις, ενώ και ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στην ίδια την TikTok.

BREAKING: TikTok has signed a deal to sell its U.S. operations to a consortium of American investors, CBS News confirmed. https://t.co/kAAaLA0vwP pic.twitter.com/VEUlNMWmoq — CBS News (@CBSNews) December 18, 2025

Η εταιρεία, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν τη χρήση της πλατφόρμας, τονίζοντας τον ρόλο της ως «ζωντανού κομματιού μιας παγκόσμιας κοινότητας». Παράλληλα, η επικείμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 22 Ιανουαρίου θεωρείται ότι θα βάλει οριστικό τέλος στις πιέσεις προς την ByteDance για αποχώρηση από την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι Oracle, Silver Lake και MGX (με έδρα το Αμπού Ντάμπι) θα κατέχουν κοινό ποσοστό 45% της νέας οντότητας. Το 50% θα ανήκει σε ένα κονσόρτσιουμ νέων επενδυτών, ενώ 30,1% θα περάσει σε θυγατρικές ορισμένων από τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές της ByteDance. Τέλος, ποσοστό 19,9% θα διατηρηθεί στην κινεζική μητρική εταιρεία, η οποία δεν έχει σχολιάσει επίσημα τη συμφωνία.