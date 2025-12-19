Σίσσυ Τουμάση: «Είμαι ασθενοφοβική πάρα πολύ και με πιάνει μια παράνοια μ’ αυτό»

Σύνοψη από το

  • Η Σίσσυ Τουμάση, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, μίλησε ανοιχτά για τη φοβία της με τα θέματα υγείας.
  • Η ηθοποιός εξήγησε πως «είμαι ασθενοφοβική πάρα πολύ! Και με πιάνει μια παράνοια μ’ αυτό, που μπορεί να έχει να κάνει με τον έλεγχο κάπως».
  • Παράλληλα, η Σίσσυ Τουμάση αναφέρθηκε στην απόφασή της να μπει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την περίοδο του κορονοϊού, εκμεταλλευόμενη «το κενό του κορονοϊού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Τουμάση

Με αφορμή τη θεατρική της παρουσία τη φετινή σεζόν, η Σίσσυ Τουμάση βρέθηκε την Πέμπτη στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στη φοβία που έχει με τα θέματα υγείας, όσο και στην απόφασή της να μπει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσα στην περίοδο του κορονοϊού.

Η Σίσσυ Τουμάση εξήγησε πως γενικά αντιμετωπίζει τις δυσκολίες κατά μέτωπο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «εξαρτάται τι τύπου δυσκολία είναι κάθε μια, γενικά όμως πάω πάνω τους. Δηλαδή θέλω να τις κοιτάω κατάματα και να φεύγουν από τη μέση. Δεν μπορώ να τις κρύβω, καθόλου, θέλω να φεύγουν». Όπως τόνισε, το μόνο που δεν μπορεί να διαχειριστεί είναι τα ζητήματα υγείας, λέγοντας ξεκάθαρα ότι «αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ και έχω φοβία είναι τα θέματα υγείας».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την ασθενοφοβία της, υπογραμμίζοντας: «Δεν έχω κάτι, θα χτυπήσω ξύλο. Αλλά, ρε παιδί μου, είμαι ασθενοφοβική πάρα πολύ! Και με πιάνει μια παράνοια μ’ αυτό, που μπορεί να έχει να κάνει με τον έλεγχο κάπως. Ότι δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις».

Αναφερόμενη στην περίοδο της πανδημίας, η Σίσσυ Τουμάση σημείωσε ότι «στον κορονοϊό ήμουν… κυριλέ, γιατί δεν τον φοβόμουν», εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο διάβαζε εντατικά, με στόχο τις Πανελλήνιες, και ακολουθούσε ένα σταθερό πρόγραμμα που τη βοήθησε να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, σε μικρότερη ηλικία δεν την ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι σπουδές, ενώ η ίδια τόνισε ότι «με οδήγησε η ζωή, όπως με οδήγησε, στην υποκριτική και μπήκα στο Ωδείο Αθηνών».

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξήγησε πώς γεννήθηκε η απόφαση για το Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι «η αγάπη μου για την Ιστορία και το κενό του κορονοϊού με έκαναν να μελετήσω και να αποφασίσω να μπω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκμεταλλευόμενη το τίποτα που συνέβαινε τότε».

