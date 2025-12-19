ΑΕΚ-Κραϊόβα: Τα highlights της μυθικής ανατροπής της «Ένωσης»

  • Η ΑΕΚ πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς νίκησε 3-2 την Κραϊόβα και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2.
  • Ο Κουτέσα ισοφάρισε στο 90+8΄, ενώ λίγο αργότερα ο Γιόβιτς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 90+14΄, χαρίζοντας τη νίκη και το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης.
  • Η Ένωση πανηγυρίζει την παρουσία της στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002/2003.
Η ΑΕΚ πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς νίκησε 3-2 την Κραϊόβα και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2. Η Ένωση γύρισε το παιχνίδι με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 90+8΄ και με πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+14΄, ολοκληρώνοντας μια βραδιά με έντονη εξέλιξη και καθοριστικό αποτέλεσμα.

Η ρουμανική ομάδα πήρε προβάδισμα στο πρώτο μέρος, καθώς ο Μπαϊαράμ άνοιξε το σκορ στο 30΄ και ο Τσικάλντο διπλασίασε τα τέρματα της Κραϊόβα στο 59΄, βάζοντας δύσκολα στην ΑΕΚ. Η Ένωση αντέδρασε, καθώς ο Βίντα μείωσε στο 66΄ και έδωσε νέα πνοή στο παιχνίδι, με την πίεση να αυξάνεται όσο πλησίαζε το φινάλε.

Στα λεπτά των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Ο Κουτέσα ισοφάρισε στο 90+8΄, ενώ λίγο αργότερα ο Γιόβιτς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 90+14΄, χαρίζοντας τη νίκη και το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase, εξασφαλίζοντας θέση στους «16».

Η Ένωση πανηγυρίζει την παρουσία της στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002/2003. Τότε, η ομάδα είχε φτάσει στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όπου είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα με 1-0 συνολικό σκορ, γεγονός που κάνει τη φετινή επιτυχία ακόμη πιο ξεχωριστή.

