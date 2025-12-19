Conference League: Με Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» η ΑΕΚ

  • Η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16» του Conference League, τερματίζοντας τρίτη στη συνολική κατάταξη και αποφεύγοντας τα επιπλέον νοκ άουτ παιχνίδια.
  • Η κλήρωση για τον αντίπαλο της ΑΕΚ θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2026, με τις Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε να είναι οι πιθανοί αντίπαλοι. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου 2026, και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026.
  • Από τις πιθανές αντιπάλους, η Νόα από την Αρμενία είχε αποκλείσει την Ένωση το 2024, ενώ η Άλκμααρ από την Ολλανδία αποτελεί μία από τις πιο δυνατές επιλογές που θα ήθελε να αποφύγει η ΑΕΚ.
Conference League: Με Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκλεισε με ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία μέχρι στιγμής, καθώς τερμάτισε τρίτη στη συνολική κατάταξη του Conference League, εξασφάλισε θέση στην πρώτη οκτάδα και προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16», αποφεύγοντας τα επιπλέον νοκ άουτ παιχνίδια. Η Ένωση πανηγύρισε μία μεγάλη ανατροπή στην OPAP Arena, νικώντας την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα με 3-2, ισοφαρίζοντας στο 98’ και πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 105’, αποτέλεσμα που της επιτρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη τον Μάρτιο.

Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «16» έπειτα από την κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου 2026, με το ζευγάρι να προκύπτει από τις Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου 2026, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Από τις πιθανές αντιπάλους, η Νόα από την Αρμενία έχει αφήσει πρόσφατο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή μνήμη της Ένωσης, καθώς την είχε αποκλείσει το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Ντρίτα προέρχεται από το Κόσοβο. Η Άλκμααρ από την Ολλανδία αποτελεί μία από τις πιο δυνατές επιλογές που θα ήθελε να αποφύγει η ΑΕΚ, την ώρα που με τη σλοβενική Τσέλιε είχε ήδη τεθεί αντιμέτωπη στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης.

Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Παράλληλα, το UEFA Conference League 2025-26 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την πέμπτη σεζόν της νεότερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Το καλεντάρι των νοκ άουτ αγώνων έχει ως εξής:

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Επική ανατροπή και πρόκριση στους «16» του Conference League η Ένωση
  • Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 27 Μαΐου 2026

Οι κληρώσεις της διοργάνωσης έχουν επίσης καθοριστεί, με τα playoffs να κληρώνονται στις 16 Ιανουαρίου 2026, ενώ η κλήρωση για τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο τελικός του Conference League 2026 θα διεξαχθεί στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας, ένα γήπεδο 47.000 θέσεων, το οποίο έχει φιλοξενήσει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 και του EURO 2024. Το τρόπαιο της διοργάνωσης έχει ύψος 57,5 εκατοστά και βάρος 11 κιλά, ενώ ο νικητής της σεζόν 2025-26 εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Europa League 2026-27, εφόσον δεν έχει ήδη προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.

