Conference League: Με Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκλεισε με ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία μέχρι στιγμής, καθώς τερμάτισε τρίτη στη συνολική κατάταξη του Conference League, εξασφάλισε θέση στην πρώτη οκτάδα και προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16», αποφεύγοντας τα επιπλέον νοκ άουτ παιχνίδια. Η Ένωση πανηγύρισε μία μεγάλη ανατροπή στην OPAP Arena, νικώντας την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα με 3-2, ισοφαρίζοντας στο 98’ και πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 105’, αποτέλεσμα που της επιτρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη τον Μάρτιο.

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «16» έπειτα από την κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου 2026, με το ζευγάρι να προκύπτει από τις Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου 2026, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Από τις πιθανές αντιπάλους, η Νόα από την Αρμενία έχει αφήσει πρόσφατο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή μνήμη της Ένωσης, καθώς την είχε αποκλείσει το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Ντρίτα προέρχεται από το Κόσοβο. Η Άλκμααρ από την Ολλανδία αποτελεί μία από τις πιο δυνατές επιλογές που θα ήθελε να αποφύγει η ΑΕΚ, την ώρα που με τη σλοβενική Τσέλιε είχε ήδη τεθεί αντιμέτωπη στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης.

Παράλληλα, το UEFA Conference League 2025-26 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την πέμπτη σεζόν της νεότερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Το καλεντάρι των νοκ άουτ αγώνων έχει ως εξής:

Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026

19 και 26 Φεβρουαρίου 2026 Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

12 και 19 Μαρτίου 2026 Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

9 και 16 Απριλίου 2026 Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026

30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026 Τελικός: 27 Μαΐου 2026

Οι κληρώσεις της διοργάνωσης έχουν επίσης καθοριστεί, με τα playoffs να κληρώνονται στις 16 Ιανουαρίου 2026, ενώ η κλήρωση για τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο τελικός του Conference League 2026 θα διεξαχθεί στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας, ένα γήπεδο 47.000 θέσεων, το οποίο έχει φιλοξενήσει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 και του EURO 2024. Το τρόπαιο της διοργάνωσης έχει ύψος 57,5 εκατοστά και βάρος 11 κιλά, ενώ ο νικητής της σεζόν 2025-26 εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Europa League 2026-27, εφόσον δεν έχει ήδη προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.