Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι έξι αγωνιστικές της League Phase του Conference League και διαμορφώθηκε πλέον πλήρως ο χάρτης της διοργάνωσης για τη συνέχεια. Συνολικά 24 ομάδες συνεχίζουν στα νοκ-άουτ, ενώ 12 αποχαιρέτησαν την Ευρώπη για φέτος. Ξεχωρίζει η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να πάρει την 3η θέση στον όμιλό της, με την επική νίκη-ανατροπή επί της Κραϊόβα με 3-2, εξασφαλίζοντας απευθείας το εισιτήριο για τους «16».

Οι οκτώ πρώτες ομάδες της βαθμολογίας πήραν κατευθείαν πρόκριση για τη φάση των «16», με τα παιχνίδια να έχουν οριστεί για τις 12 και 19 Μαρτίου. Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9 έως 24 θα κοντραριστούν μεταξύ τους στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ, που θα διεξαχθεί στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, για την πρόκριση στους «16».

Η κλήρωση για την ενδιάμεση φάση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στα γραφεία της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Από εκεί θα προκύψουν τα τελικά ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στα play off.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «16» είναι οι εξής: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.

Τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης έχουν ως εξής:

  • Λοζάνη ή Κρίσταλ Πάλας με Ζρίνσκι ή Σίγκμα Όλομουτς
  • Λεχ Πόζναν ή Σαμσουνσπόρ με Κουόπιο ή Σκεντίγια
  • Τσέλιε ή Άλκμααρ με Νόα ή Ντρίτα
  • Φιορεντίνα ή Ριέκα με Γιαγκελόνια ή Ομόνοια

Στη φάση των «16», τα ζευγάρια που διαμορφώνονται με βάση τους νικητές της ενδιάμεσης φάσης είναι:

  • Νικητές του πρώτου ζευγαριού απέναντι σε Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Νικητές του δεύτερου ζευγαριού με Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Νικητές του τρίτου ζευγαριού με ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Νικητές του τέταρτου ζευγαριού με Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες για τις επόμενες φάσεις του Conference League είναι οι εξής:

  • Play off νοκ-άουτ φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

