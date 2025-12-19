Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα

Η Πολωνία ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ωστόσο η συνέχεια του ευρωπαϊκού ταξιδιού των ελληνικών ομάδων μέσα στον Ιανουάριο, σε Champions League και Europa League, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Οι Πολωνοί εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τεσσάρων εκπροσώπων τους στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Conference League, την ώρα που η Ελλάδα είχε μόνο την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, η Ράκοφ νίκησε την Ομόνοια, η Λέγκια Βαρσοβίας τη Λίνκολν, η Λεχ Πόζναν την Σίγκμα Όλομουτς, ενώ η Γιαγκελόνια ήρθε ισόπαλη με την Άλκμααρ στην Ολλανδία. Με αυτόν τον απολογισμό, οι Πολωνικές ομάδες συγκέντρωσαν 1.750 βαθμούς, φτάνοντας συνολικά τους 44.250, και προσπέρασαν την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση.

Η Ελλάδα, από την άλλη, είχε μονάχα τη νίκη της ΑΕΚ, που της έδωσε 400 επιπλέον βαθμούς, ανεβάζοντας το σύνολο στους 43.313.

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Στο πρόγραμμα του Ιανουαρίου υπάρχουν έξι αγώνες για τις ελληνικές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν σε Champions League και Europa League. Αντίθετα, η Πολωνία δεν έχει πλέον ομάδα στις διοργανώσεις, γεγονός που προσφέρει στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία για… προσπέραση, εφόσον έρθουν θετικά αποτελέσματα στα παιχνίδια που ακολουθούν.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA: