Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση της κατάταξης.
  • Οι Πολωνοί εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τεσσάρων εκπροσώπων τους στο Conference League, συγκεντρώνοντας 1.750 βαθμούς, την ώρα που η Ελλάδα είχε μόνο τη νίκη της ΑΕΚ.
  • Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη, καθώς οι ελληνικές ομάδες έχουν έξι αγώνες τον Ιανουάριο σε Champions League και Europa League, ενώ η Πολωνία δεν έχει πλέον εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα

Η Πολωνία ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ωστόσο η συνέχεια του ευρωπαϊκού ταξιδιού των ελληνικών ομάδων μέσα στον Ιανουάριο, σε Champions League και Europa League, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Οι Πολωνοί εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τεσσάρων εκπροσώπων τους στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Conference League, την ώρα που η Ελλάδα είχε μόνο την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, η Ράκοφ νίκησε την Ομόνοια, η Λέγκια Βαρσοβίας τη Λίνκολν, η Λεχ Πόζναν την Σίγκμα Όλομουτς, ενώ η Γιαγκελόνια ήρθε ισόπαλη με την Άλκμααρ στην Ολλανδία. Με αυτόν τον απολογισμό, οι Πολωνικές ομάδες συγκέντρωσαν 1.750 βαθμούς, φτάνοντας συνολικά τους 44.250, και προσπέρασαν την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση.

Η Ελλάδα, από την άλλη, είχε μονάχα τη νίκη της ΑΕΚ, που της έδωσε 400 επιπλέον βαθμούς, ανεβάζοντας το σύνολο στους 43.313.

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Στο πρόγραμμα του Ιανουαρίου υπάρχουν έξι αγώνες για τις ελληνικές ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν σε Champions League και Europa League. Αντίθετα, η Πολωνία δεν έχει πλέον ομάδα στις διοργανώσεις, γεγονός που προσφέρει στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία για… προσπέραση, εφόσον έρθουν θετικά αποτελέσματα στα παιχνίδια που ακολουθούν.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

Θέση Χώρα Βαθμολογία UEFA Συμμετοχές
10 Τσεχία 46.025 4/5
11 Πολωνία 44.469 3/4
12 Ελλάδα 43.313 4/5
13 Δανία 38.981 2/4
14 Νορβηγία 38.588 2/4
15 Κύπρος 34.851 3/5

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:35 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όποιος αντίπαλος και να έρθει θα προετοιμαστούμε»

Η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, ολοκλήρωσε τη League Phase του Con...
01:03 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Conference League: Με Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκλεισε με ιδανικό τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία μέχρι στιγμής, καθώς τερμάτισε τρίτη σ...
00:55 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Conference League: Απευθείας στους «16» η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ρακόβ των Σβάρνα και Κωνσταντόπουλου – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 3η η ΑΕΚ

Το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League εξασφάλισε την τελε...
00:14 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι έξι αγωνιστικές της League Phase του Conference ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα